Hoeneß: "Haben erwachsen gespielt" - Update zu Guirassy-Verletzung

Der VfB Stuttgart eilt von Sieg zu Sieg. Dass seine Mannschaft auch bei Union Berlin nicht nachließ, machte den Trainer "stolz". Ein Update gab es zur Verletzung von Serhou Guirassy.

Der VfB Stuttgart hat momentan einen Lauf. Beim sechsten Sieg in Folge gelang den Schwaben auch ein Novum. Im siebten Bundesliga-Duell mit Union Berlin gab es nach drei Niederlagen und drei Remis den ersten Sieg gegen die Eisernen. Nach dem souveränen 3:0-Auswärtssieg war Trainer Sebastian Hoeneß wenig überraschend sehr zufrieden: "Ich glaube wir haben heute eine richtig reife Leistung gezeigt. Ich finde, dass wir sehr erwachsen gespielt haben."

Trotzdem hatte der Coach zu Beginn der zweiten Hälfte "richtig Sorge". Nach einem von Union überschaubaren ersten Durchgang hatte Hoeneß eigentlich mit "Druckphasen" der Gastgeber gerechnet, "aber die waren nicht so ausgeprägt". Zumeist war Keeper Alexander Nübel nur mit dem Abfangen von wenig zielgerichteten Flanken beschäftig, die dickste und eigentlich auch einzige echte Chance vergab der eingewechselte David Datro Fofana - zwei Minuten später entschied der ebenfalls eingewechselte Silas die Partie.

Hoeneß ist "wirklich stolz"

Dass sein Team durch konsequentes wie konzentriertes Spiel also im Prinzip gar keine Druckphase zugelassen hatte, machte Hoeneß "wirklich stolz". Und: "Dass wir am Ende noch zustechen und das Spiel klar auf unsere Seite ziehen, war großartig."

Erwachsen gespielt, endlich gegen Union gewonnen, den sechsten Sieg in Folge gefeiert und damit weiter nur einen Punkt hinter Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen - alles gut also beim VfB? Naja! Denn einen Wermutstropfen gab es dann doch.

"Muskuläre Probleme" bei Guirassy

Serhou Guirassy, der mit seinem 14. Saisontreffer den Sieg auf den Weg gebracht hatte, bekundete nach einem Zweikampf mit Lucas Tousart Probleme am Oberschenkel. Nach einer Behandlung versuchte es der Angreifer noch einmal, allerdings nur kurz und wurde in Minute 30 ausgewechselt (Deniz Undav kam).

Unmittelbar nach Spielschluss wusste Hoeneß noch nichts Genaues, vermutete aber "muskuläre Probleme" beim 27-Jährigen, der alleine drei Treffer mehr als die gesamte Mannschaft von Union Berlin erzielt hat. "Wir haben hier kein MRT. Wir werden alle Untersuchungen machen, die es sonst auch gibt. Dann können wir mehr sagen."

"Das zeichnet uns einfach aus"

Zu sehr wollte Hoeneß den Fokus aber nicht auf den Stürmer legen, schließlich habe man "sechs unterschiedliche Spieler, die an Toren beteiligt waren" auf dem Platz gehabt. Anthony Rouault bereitete Guirassys 1:0 vor, Enzo Millot das 2:0 von Silas und der eingewechselte Woo-Yeong Jeong servierte kurz vor Schluss für Undav.

"Das zeichnet uns einfach aus", lobte der Coach sein komplettes Team. "Wir haben wirklich viele Jungs, die offensiv wie defensiv positiven Einfluss haben auf das Spiel."

Und so hatten nach Abpfiff die Serien beider Teams Bestand. Zum einen die Niederlagenserie der Berliner (acht am Stück) und zum anderen die Siegesserie der Stuttgarter. "Wir sind in Form gerade, wir haben einen Lauf, das wissen wir und den wollen wir mitnehmen, so lange es geht."

Schon am nächsten Spieltag wird der Lauf auf die Probe gestellt. Dann kommt nämlich mit der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) die beste Auswärtsmannschaft der Saison nach Stuttgart. Das Ex-Team von Hoeneß hat alle vier Spiele in der Fremde gewonnen, der VfB hat hingegen alle seine vier Heimspiele.