Hoeneß: "Früher haben wir über den Deadline Day gelacht"

Der FC Bayern erlebte einen Deadline Day zum Vergessen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß will das in Zukunft unbedingt vermeiden.

In den kommenden drei Monaten will Uli Hoeneß ein Wort an der Säbener Straße nicht mehr hören. Die Verwendung des Begriffs "Transfer" sei "bis zum 1. Dezember unter Strafe gestellt", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern der "Süddeutschen Zeitung". Das Deadline-Day-Fiasko des deutschen Rekordmeisters wirkt nach.

Anstatt in Joao Palhinha den von Trainer Thomas Tuchel so sehr herbeigesehnten defensiven Mittelfeldspieler und in Joao Cancelo einen Außenverteidiger zu verpflichten, war am vergangenen Freitag kein Spieler mehr nach München gewechselt. Während Cancelo stattdessen von Manchester City zum FC Barcelona ging, musste Palhinha beim FC Fulham bleiben, obwohl er seinen Medizincheck beim FCB bereits absolviert und der unterschriftsreife Vertrag bereit gelegen hatte.

Weil auf der anderen Seite Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen), Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Ryan Gravenberch (FC Liverpool) gehen durften, muss Tuchel zumindest die Hinrunde mit einem ungeplant kleinen Kader bestreiten. Er sei nun ein bisschen "dünner", sagte er am Rande des 2:1-Siegs bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend.

"In Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen"

Wer nun auch immer verantwortlich war für dieses Ergebnis: Die diesjährigen Turbulenzen der letzten Tage und Stunden des Transferfensters will Hoeneß künftig vermeiden. "Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein", findet er. "Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht!" Sein Wunsch ist, dass in den kommenden Jahren bis zum Trainingsstart oder spätestens bis zum 1. August Klarheit herrscht.

Vorerst haben die Bayern-Macher - ab sofort verstärkt durch den neuen Sportdirektor Christoph Freund - Tuchel Neuverpflichtungen im Winter in Aussicht gestellt. Auch Joao Palhinha, in den sie rund 65 Millionen Euro investiert hätten, könnte dann noch einmal Thema werden. "Man sieht sich meistens zweimal im Leben", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.