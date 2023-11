Hoeneß freut sich auf Atmosphäre in Frankfurt: "Da wird es brennen"

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß zählt Frankfurt zu den Topteams der Bundesliga. Entsprechend sei man vor dem Duell mit der Eintracht gewarnt.

Der Re-Start nach den vergangenen beiden Länderspielpausen gelang den Stuttgartern jeweils souverän. Erst siegten sie 3:1 beim FSV Mainz, später folgte ein 3:0 bei Union Berlin. Diesmal geht es nach Frankfurt, von wo aus der VfB in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils ein 1:1 mit nach Hause brachte. Die Partie verspricht viel.

Es ist ein schöner Auftakt in den letzten Block. Sebastian Hoeneß

"Samstagabend, Flutlicht, das ist ein Topspiel vor ausverkauftem Haus. Da wird es brennen", schwärmt Hoeneß, der allerdings keinen Schrecken für sich und seine Spieler darin findet. "Der Gegner ist anspruchsvoll. Aber wir sind voller Vorfreude. Es ist ein schöner Auftakt in den letzten Block." Der den Schwaben in den folgenden Wochen bis zum Jahresende noch Duelle mit Bremen, im Pokal Dortmund, anschließend Leverkusen, Bayern und Augsburg beschert.

Das Duell mit den Hessen ist ein guter Vorgeschmack auf das, was der Endspurt 2023 noch bringt. "Es gibt momentan nicht so viele herausfordernde Aufgaben, wie ein Spiel auswärts gegen Frankfurt", meint Hoeneß. "Frankfurt hat noch nicht so oft verloren." Nämlich nur einmal mit 0:2 beim VfL Wolfsburg. "Sie sind in der Bundesliga und auch in der Conference League gut unterwegs."

Hoeneß warnt für dem Tempo der Eintracht

Was Platz 7 in der Tabelle etwas übertüncht. "Sie sind eine der schnellsten Mannschaften der Liga und in der Lage, große Räume mit extremer Dynamik zu bespielen. Es ist anspruchsvoll, sie zu verteidigen", erklärt Stuttgarts Cheftrainer, dessen Gelassenheit der eigenen Position der Stärke geschuldet ist.

Als Tabellendritter hat der VfB nach elf Spieltagen dreimal so viele Punkte auf dem Konto (24) wie zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison (acht Zähler). Ein gutes Polster, zumal von den 40 Mannschaften, die seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung nach elf Partien mindestens die gleiche Zählerzahl auf dem Konto hatten, keine einzige am Saisonende in der unteren Tabellenhälfte landete.

Dass die Hessen hinsichtlich einer einzigen Niederlage in der Tabelle trotzdem nicht weiter oben stehen, liegt vor allem an bisher sechs Unentschieden. Ein Wert, den nur Bochum ebenfalls ausweist. Im Gegensatz dazu hat der VfB, der im Vorjahr mit zwölf Punkteteilungen neben Köln der Remis-König der Liga war, nicht einmal unentschieden gespielt.