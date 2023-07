Hoeneß exklusiv: "Dann werde ich unangenehm"

In der Vorsaison reagierte Sebastian Hoeneß gnädig auf manche Disziplinlosigkeit und wurde belohnt. Im kicker-Interview erklärt der Trainer des VfB Stuttgart sein künftiges Vorgehen - und wie sein Saisonziel lautet.

Will den Klassenerhalt in der neuen Saison so früh wie möglich sichern: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. IMAGO/Pressefoto Baumann

Spieler, die Termine nicht einhalten oder sich mitten im Abstiegskampf tätowieren lassen: Wie schon seine Vorgänger musste auch Sebastian Hoeneß in der vergangenen Saison erkennen, dass der Kader des VfB Stuttgart nicht gerade der disziplinierteste der Bundesliga war. Dennoch ließ der neue Trainer oft Gnade walten - und sieht sich darin bestätigt.

"Die Gesamtsituation war sensibel, die Mannschaft wegen der Tabellensituation verunsichert, die Enttäuschung im Umfeld groß. Mit dem Knüppel draufzuhauen, wäre in diesem Moment falsch gewesen", erklärt Hoeneß im kicker-Interview (Donnerstagausgabe). "Mit Blick auf die Relegation kann man auch am Beispiel Enzo Millot sehen, dass wir damit richtig lagen."

Der frisch tätowierte Youngster gehörte bei den beiden Siegen gegen den Hamburger SV (3:0/3:1) zu den stärksten Stuttgartern, sollte aber wie seine Teamkollegen lieber nicht erwarten, auch in Zukunft mit Disziplinlosigkeiten glimpflich davonzukommen. "Ich werde mir das Ganze anschauen und ein Gefühl entwickeln, was die Mannschaft braucht. Tendenziell wird der Rahmen etwas enger ausfallen", kündigt Hoeneß an. "Es gibt Erfahrungen, die die jungen Burschen machen müssen. Aber sie dürfen den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Dann werde ich unangenehm."

Saisonziel? "Wir sollten wir uns nicht nur über den Tabellenplatz definieren"

Was ist nach der knappen Rettung in der neuen Saison zu erwarten? Hoeneß weigert sich trotz einer gewissen Aufbruchstimmung im Umfeld, ein offensiveres Ziel als den Klassenerhalt auszurufen. "Wir sollten aufgrund der jüngsten Vergangenheit eine gewisse Demut an den Tag legen. Wir wollen unsere Ambitionen nicht verlieren, aber erst einmal darauf achten, so früh wie möglich Planungssicherheit hinsichtlich der Bundesligazugehörigkeit zu haben", findet er.

Dass dieses Vorhaben zu wenig ist, um der hoffnungsvollen Stimmung gerecht zu werden, glaubt Hoeneß nicht: "Wir denken alle gleich im Klub. Auch unsere Fans wissen, dass wir Zeit brauchen, um uns Schritt für Schritt nach vorne entwickeln zu können. Es ist immer falsch, den zweiten Schritt vor dem ersten machen zu wollen. Außerdem sollten wir uns nicht nur über den Tabellenplatz definieren, sondern auch darüber, wie wir spielen, wie wir uns als Team und als Klub präsentieren wollen."

