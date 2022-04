Hoeneß: "Es kommt knüppeldick"

Beim 0:0 gegen Fürth haben die Hoffenheimer nicht nur zwei weitere Punkte liegengelassen, sondern auch personell erneut Federn gelassen.

Als Christoph Baumgartner die Tragweite erkannte, war es zu spät. Mit einem taktischen Foul hatte sich der Hoffenheimer im Spiel gegen Fürth seine 5. Gelbe Karte abgeholt (54.) und muss nun in Frankfurt pausieren. "In der Situation denke ich darüber nach und ärgere mich natürlich extrem, ein Foul, das ich machen muss, glaube ich, weil es dann schon gefährlich werden kann."

Das sah Trainer Sebastian Hoeneß zu Recht anders, denn als Baumgartner den davonziehenden Fürther Timothy Tillman im Mittelfeld festhielt, waren noch viele Meter bis zum Tor zu gehen und auch ausreichend Hoffenheimer auf dem Rückweg. "Das war unnötig, das war ein Minikonter und wir noch in Überzahl", erklärte Hoeneß, der schon in der ersten Halbzeit mit Pavel Kaderabek einen nun Gelbgesperrten verbuchte.

Und obendrein brachen dem 39-Jährigen binnen weniger Minuten auch noch zwei Innenverteidiger weg. Überraschend war Chris Richards zur Pause in der Kabine geblieben, offenkundig hat sich der US-Amerikaner eine noch nicht näher definierte Oberschenkelblessur zugezogen.

Kurz nach dem Seitenwechsel dezimierten sich die Hoffenheimer dann auch noch gegenseitig. Stefan Posch und Diadie Samassekou waren beide zum Kopfball hochgestiegen, und der Österreicher rauschte mit dem rechten Augenbogen an den Hinterkopf des Maliers. Dem Vernehmen nach hat sich Posch außer einer stark blutenden Platzwunde keine schwerere Verletzung zugezogen. Dennoch ist kaum zu erwarten, dass der 24-Jährige am Samstag in Frankfurt schon wieder uneingeschränkt einsatzfähig sein wird, auch Richards Einsatz ist zumindest fraglich.

"Zwei Verletzungen und zwei Gelbsperren, es kommt knüppeldick", bilanzierte Hoeneß, dem zuletzt immer wieder wichtige Spieler weggebrochen waren. Auch deshalb ist die TSG mittlerweile bis auf Rang acht zurückgefallen und läuft Gefahr, ihre vor wenigen Wochen noch aussichtsreichen Europapokal-Chancen gänzlich zu verspielen. "Natürlich besteht gerade die Gefahr, da muss man nicht drumherum reden", gesteht Hoeneß, "aber sollen wir uns dem ergeben? Es ist eine sehr schwierige Situation, wir haben trotzdem noch vier Spiele, um aus dieser Saison, die über weite Strecken sehr gut war, noch das Bestmögliche rauszuholen."

Baumgartner: "Einfachste Dinge fallen uns aktuell schwer"

Aber die Kraichgauer tun sich schwer, eine Wende einzuleiten. "Einfachste Dinge fallen uns aktuell schwer", erkennt Baumgartner, "leider haben wir es nicht geschafft, ein Tor zu erzwingen." Womöglich hat ja die veränderte Ausgangslage auch psychologische Auswirkungen, nun, da die TSG im Grunde nichts mehr zu verlieren hat.

"Wir sind nun in der Jägerrolle, die wollen wir annehmen und noch mal zurückschlagen", sagt Baumgartner und hofft, "dass wir in Frankfurt etwas mitnehmen und in den letzten Partien in der Jägerrolle vielleicht Richtung internationale Plätze noch mal angreifen können." Auch Hoeneß bemüht den mentalen Faktor. "Es geht nur über Erfolgserlebnisse, die man erzwingen muss, das ist Psychologie", so der TSG-Trainer, "der Flow ist abhandengekommen, dafür gibt es Gründe, da sind einige Dinge zusammengekommen. Uns fehlt dieses eine verdammte Tor, um wieder etwas ins Fließen zu kommen."

Gelingt das, könnte der Trend wieder korrigiert und die vierte Europacup-Teilnahme noch erreicht werden. Gerade weil nach dem Frankfurt-Spiel zwei Heimspiele gegen direkte Konkurrenz aus Freiburg und Leverkusen folgen, ehe das Spiel in Mönchengladbach die Saison beschließt. Da ist in beide Richtungen alles möglich.