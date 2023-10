Hoeneß: "Es ist nicht nur Wind"

Gewissermaßen im Windschatten von VfB-Torjäger Serhou Guirassy liegt Jonas Wind auf Rang drei der Bundesliga-Torschützenliste. Doch nicht nur vor ihm hat Sebastian Hoeneß gehörigen Respekt beim kommenden Gegner VfL Wolfsburg.

"Es ist nicht nur Wind, der natürlich gerade hauptverantwortlich ist für die Tore. Da sind auch ein paar andere", sagte der Stuttgarter Trainer zwei Tage vor dem Kräftemessen mit den Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Sie haben sich richtig gut verstärkt, sie haben sowohl in der Spitze als auch der Breite einen richtig guten Bundesliga-Kader", findet Hoeneß, der zudem seinen Gegenüber Niko Kovac lobt: "Er hat die Mannschaft sukzessive weiterentwickelt." Beide kennen und schätzen sich noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern - Kovac trainierte die Profis, Hoeneß parallel die U 19 respektive die zweite Mannschaft des Rekordmeisters.

Längst ist der 41-Jährige aber in der Bundesliga angekommen und schwimmt aktuell mit den Schwaben auf einer Erfolgswelle. Um diese weiter zu reiten, will Hoeneß neben den eigenen Stärken seiner Elf vor allen Dingen sehen, "dass wir insbesondere ihre Give-and-Go-Aktionen am Flügel verteidigen". Zweifelsohne weil er auch das Tempo von VfL-Flügelspieler Tiago Tomas kennt aus gemeinsamen Stuttgarter Tagen im Finale der vergangenen Saison, als sich der VfB in der Relegation rettete.

Fragezeichen hinter Guirassy nur noch klein

Von derartigen Sorgen sind die Schwaben derzeit weit entfernt. Was auch an der Treffsicherheit von Zehn-Tore-Mann Serhou Guirassy liegt. Allerdings auch daran, dass beispielsweise Angelo Stiller im Mittelfeld direkt eingeschlagen hat und Dan-Axel Zagadou endlich stabil seine Qualität abruft. Nun fehlte der Franzose beim 2:0 in Köln zuletzt verletzt. Er, Guirassy, Stiller, Nebenmann Atakan Karazor, Silas und Josha Vagnoman trainierten nur reduziert. Hoeneß hofft dennoch, nicht großartig umbauen zu müssen.

Vagnoman sei zwar nach wie vor kein Kandidat für den Kader, bezogen auf alle anderen angeschlagenen Profis jedoch erklärte der Trainer mit Blick auf den Samstag: "Ich gehe davon aus, dass alle dabei sind, wobei kleine Fragezeichen bestehen. Die Fragezeichen sind aber kleiner geworden in den letzten beiden Tagen, es hat sich bei allen positiv entwickelt." Damit könnte es auch zum direkten Duell der Torjäger Guirassy und Wind kommen.