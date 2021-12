Hoeneß: "Es geht um die Vorherrschaft in der Region"

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß geht mit viel Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen in das Derby, das diesmal sogar ein Spitzenspiel ist.

Es gibt gewisse Parallelen zur jüngsten Aufgabe, die die TSG gegen Frankfurt (3:2) erfolgreich löste. Mit dem SC Freiburg wartet erneut ein Gegner mit breiter Brust und einer beachtlichen Serie gegen Hoffenheim. Allein aus den letzten vier Duellen holten die Breisgauer zehn von zwölf Punkten, zu Hause verlor Freiburg von den letzten zehn Heimspielen gegen die TSG nur eines (4 Siege, 5 Remis). Wie ihre Gäste gehen die Gastgeber mit einem Sieg im Rücken ins Derby, der fiel mit dem Freiburger 6:0-Kantersieg in Gladbach um einiges wuchtiger aus.

"Eine extrem anspruchsvolle Aufgabe" erwartet deshalb TSG-Trainer Sebastian Hoeneß, "sie sind extrem stabil und kompakt, spielen sehr intensiv. Sie sind in jeder Phase gegen den Ball gut, mit Ball sind sie flexibel und können auch über direkte Pässe Klarheit in ihr Spiel zu bringen, sind aber auch zweite Bälle und vor allem über Standards sehr gefährlich." Allerdings verweist der 39-Jährige auch auf die eigenen Stärken und den Schwung der letzten Wochen mit drei Siegen in Folge. "Es ist eine gewisse Kontinuität und Stabilität erkennbar in der Art, wie wir spielen. Christian Streich wird auch genau hingeschaut haben, was sich bei uns entwickelt hat", ahnt Hoeneß und gibt sich angriffslustig: "Wir wollen gerne an Freiburg vorbeiziehen. Es geht um die Vorherrschaft in der Region, aber auch in der Tabellenregion. Wir schießen deutlich mehr Tore als sie, sie bekommen weniger. Mal sehen, was in diesem Spiel wertvoller ist."

Der Fuß macht nur noch kleine Probleme. Hoeneß über Kramaric

Beim Toreschießen kann der TSG auch Andrej Kramaric wieder helfen. Hoeneß gab ihm zwar keine Startelfgarantie, sondern formulierte es so: "Andrej ist sicher weiter, als er letzte Woche war. Der Fuß macht nur noch kleine Probleme, ein Andrej bei nahezu 100 Prozent ist immer eine sehr gute Option." Ob nun von Beginn an oder von der Bank, Kramaric steht vor seinem 200. Pflichtspiel für Hoffenheim, in dem er sein 100. Pflichtspieltor für die TSG erzielen könnte. Allein diese Quote verdeutlicht die Bedeutung und die Möglichkeiten des Kroaten, dem Freiburg zudem zu liegen scheint. In acht Spielen erzielte der 30-Jährige schon sieben Tore gegen den SC, nur gegen Hertha BSC traf er noch häufiger (9-mal).

Personell muss Hoeneß im Zentrum umbauen, für den muskulär angeschlagenen Dennis Geiger "wird es noch nicht reichen", so Hoeneß, auch für den zuletzt erkälteten Florian Grillitsch "wird es eng, es kann reichen, das müssen wir abwarten". Immerhin konnte der Österreicher am Donnerstag wieder das Training aufnehmen.