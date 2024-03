Hoeneß erwartet Berlin im "Union-Style" - Großes Fragezeichen hinter Anton

Am Freitagabend will der VfB Stuttgart vor ausverkauftem Haus ein drittes Mal in dieser Saison gegen Union Berlin gewinnen. Dass das kein leichtes Unterfangen wird, ist auch Sebastian Hoeneß bewusst, der sich das Träumen verbietet.

In der Hinrunde besiegten die Schwaben ihren Union-Fluch, schlugen die Eisernen mit 3:0 in der Liga in Berlin und setzten sich in der 2. Runde des DFB-Pokals ebenfalls durch (1:0). Nun wartet das dritte Duell beider Teams in der laufenden Spielzeit - und der auf der Erfolgswelle reitende VfB ist erneut Favorit.

Trainer Sebastian Hoeneß hat trotz der vergangenen Erfolge "allerhöchsten Respekt vor der Aufgabe. Wir haben sie zweimal schon gepackt. Es war jeweils ein hartes Stück Arbeit. Trotzdem werden wir natürlich alles versuchen, es ein drittes Mal zu schaffen".

Im Vergleich zu den beiden Siegen ohne Gegentor, als die Berliner unter Urs Fischer noch tief in der Krise steckten, hat sich Union in den vergangenen Wochen unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica wieder deutlich verbessert. Vor dem jüngsten 0:2 gegen Dortmund gab es vier Spiele ohne Niederlage (2/2/0). "Sie haben sich total stabilisiert, kriegen sehr wenig Gegentore", analysierte Hoeneß auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. "Es ist nicht leicht, gegen sie Chancen zu kreieren, geschweige denn Tore zu erzielen. Deswegen ist es ein dickes Brett, das wir da bohren müssen."

Außerdem ergänzt der 41-Jährige, der die Schwaben in der vergangenen Saison noch mitten im Abstiegskampf übernommen hatte: "Das ist Union-Style: eher abwartend, kompakt und fleißig verteidigend und im Spielaufbau eher auf zweite Bälle gehend, um das Pressing zu überspielen."

Podcast Die Fälle Pogba und Vuskovic: Was bringt Doping im Fußball? (mit Hajo Seppelt) Die Fälle Paul Pogba und Mario Vuskovic brachten das Thema Doping im Fußball zuletzt in die Schlagzeilen. Wir sprechen darüber mit ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt. alle Folgen

Antons Einsatz ist fraglich

Ob Hoeneß am Freitagabend auf seinen Kapitän Waldemar Anton zurückgreifen kann, ist derweil ungewiss: "Hinter Waldi steht ein großes Fragezeichen, das werden wir morgen entscheiden. Tendenz eher, dass er nicht spielen kann." Bei einem Ausfall des Abwehrchefs ist es gut möglich, dass der VfB-Coach, wie schon in den ersten beiden Saisonduellen mit Union, zum gewohnten 4-2-3-1 zurückkehrt. Anthony Rouault, der in diesen Tagen bis Juni 2027 fix bei den Schwaben unterzeichnet hat, würde neben Hiroki Ito die Innenverteidigung bilden.

Abgesehen von den Langzeitverletzten Nikolas Nartey (Knorpelschaden im Knie) und Dan-Axel Zagadou (Reha nach Kreuzbandriss) kann der Coach wieder auf den Großteil seiner Mannschaft zurückgreifen: "Ata (Karazor, d. Red.) hat heute voll trainiert, er hatte gestern mal kurz Probleme, Robbi (Massimo, d. Red.) trainiert wieder ohne Probleme und Genki (Haraguchi, d. Red.) hat das erste Mal das Mannschaftstraining mitgemacht."

Undav wieder Kandidat für die Startelf

Wie auch Deniz Undav, der nach auskurierten Oberschenkelproblemen in Wolfsburg (3:2) in der 71. Minute eingewechselt wurde und nun wieder in die Startelf rücken könnte. "Wenn er bei 100 Prozent ist, dann spielt er. Wenn ich das Gefühl habe, dass er noch nicht soweit ist, lasse ich mir offen, ihn noch mal von der Bank zu bringen."

Wir wollen jetzt etwas rausholen aus der Saison. VfB-Coach Sebastian Hoeneß

Nach der Frage, ob man in Stuttgart mittlerweile schon von der Königsklasse träumt, trat Hoeneß wie gewohnt auf die Euphoriebremse, machte aber dennoch klar, dass die Stuttgarter große Ziele haben: "Den Fans erlaube ich es, zu träumen. Mir verbiete ich es, denn es würde mich nur ablenken. Mit der Punktzahl, die wir haben, und der Tabellenkonstellation brauchen wir uns nichts vormachen: Wir wollen jetzt etwas rausholen aus der Saison." Man habe sich mittlerweile "in eine Situation gebracht, dass es realistisch ist, darüber nachzudenken".

Der gesamte Traditionsverein habe "das gleiche Ziel. Wir wollen aus dieser bis hierhin durchaus erfolgreichen Saison einfach etwas mitnehmen, das am Ende steht". Am Freitagabend wartet erst einmal die komplizierte Aufgabe gegen Union (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).