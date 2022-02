Hoeneß erklärt Baumgartners Zwischentief

Mit seinem Doppelpack am späten Freitagabend hat sich der Österreicher nach langer Zeit auch als Torschütze zurückgemeldet. Das hatte Gründe.

Wenn’s läuft, dann läuft’s - heißt es so schön. Eine Weisheit, die Christoph Baumgartner am Freitagabend nur bestätigen konnte. "Klar kann man sagen, meinen Schuss treffe ich nicht immer so, aber am Ende ist das auch das Glück des Tüchtigen, dass so einer reingeht", befand der 22-Jährige nach seinem Traumtor zum 1:1 mit seinem schwächeren linken Fuß. "In diesem Fall sieht er gar nicht so schwach aus", flachste Baumgartner beim Blick auf den exakt in den Winkel gezirkelten Schlenzer. Wenig später dann fiel ihm der nächste Ball direkt vor die Füße, der Siegtreffer war da nur noch Formsache. Wenn’s läuft, dann läuft’s.

Lange Durststrecke beendet

Auch die Intensität seiner Jubelläufe ließ erkennen, wie sehr Baumgartner diese Erfolgserlebnisse vermisst und herbeigesehnt hatte. Sein letzter Treffer davor war schließlich bereits am achter Spieltag notiert, das war am 15. Oktober beim 5:0-Sieg gegen Köln. Lange her. Nächsten Sonntag steht schon das Rückspiel in Köln an. Es herrschte also ungewöhnlich lange Funkstille beim Offensivspieler, der in den beiden Spielzeiten davor mit jeweils fünf Vorlagen und sieben und sechs Toren zu den gefährlichsten Hoffenheimern zählte.

Am Freitag markierte er seine Saisontreffer vier und fünf, auf seinen ersten Assist in der Liga warten er und die TSG noch immer. Für Trainer Sebastian Hoeneß ist das Zwischentief durchaus erklärbar. "Letztes Jahr ging es weiter nach oben, nachdem er im Jahr davor den Durchbruch schaffte. Er hat bei der EM ein enorm wichtiges Tor für Österreich geschossen und war dort der Nationalheld", erinnert Hoeneß, "er war vor der EM verletzt, hat sich fit gemacht und das Turnier gespielt. Dem hat er ein bisschen Tribut zollen müssen in dieser Saison, er hatte immer wieder auch kleinere Verletzungen und kam nicht so in den Rhythmus. Wer ihn kennt, weiß, dass er extrem ehrgeizig ist und deshalb ein bisschen gehadert hat. Dann kam auch noch die Kopfverletzung und er nicht richtig ins Rollen."

Nach dem Bielefeld-Spiel habe ich ihm gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Sebastian Hoeneß

Und doch war es wohl absehbar, dass der Knoten alsbald platzen würde. "Wir haben erst kürzlich darüber gesprochen. Nach dem Bielefeld-Spiel habe ich ihm gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist", verriet der 39-Jährige, "er war bei so vielen torgefährlichen Situationen dabei, weil er einfach einen Riecher hat. Und irgendwann fallen ihm die Bälle vor die Füße, das war beim zweiten Tor der Fall. Es freut mich ungemein, weil er ein super Typ ist."

Hoeneß lobt Baumgartner als "Inbegriff eines Mentalitätsspieler"

Und super ehrgeizig. Zwar sei der Teamspirit der TSG, die nun schon mehr Punkte nach Rückständen eroberte (21) als nach und durch Führungen (20), "Champions-League-reif". Ziel aber müsse vielmehr sein, dass die Hoffenheimer "die Spiele früher in den Griff bekommen und von Beginn an zeigen, wer Anwärter auf die internationalen Plätze ist", so Baumgartner gewissermaßen als mentales Zugpferd. "Er ist für uns brutal wichtig, nicht nur, weil er zwei Tore gemacht hat", versicherte Hoeneß, "er ist für mich der Inbegriff eines Mentalitätsspielers." Und weil das so ist, wird Baumgartner nun alles daran setzen, seine bisherige Bestmarke von sieben Saisontoren in den verbleibenden zehn Partien noch zu übertreffen. Kann ja mal ganz schnell gehen, wie man am Freitag bewundern konnte. Und wenn’s läuft, dann läuft’s. Vielleicht ja auch wieder gegen Köln.