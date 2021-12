Hoeneß erkennt "das Trügerische an der Tabelle"

Im Duell mit Eintracht Frankfurt stehen für die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE bei kicker) unterschiedlichste Serien auf dem Spiel.

Häufig betonen sie in Hoffenheim, das aktuelle Tabellenbild gar nicht so sehr im Blick zu haben. Ohnehin nur eine Momentaufnahme, wenig aussagekräftig... Wenn das stimmt, dürfte sich der eine oder andere TSGler heftig erschrocken haben nach dem jüngsten Spieltag. Denn im Tableau sind die überwiegend unsteten, zuletzt aber zweimal siegreichen Kraichgauer aus dem grauen Mittelfeld bis auf Rang fünf geklettert. "Wir sind froh über die Tabellensituation, es ist ein Zeugnis einer ganz guten Entwicklung. Wir können uns gestärkt fühlen, weil wir in die richtige Richtung gehen und sich das tabellarisch auch zeigt", sagt Trainer Sebastian Hoeneß und spürt den motivationalen Rückenwind im Team, "die Jungs spüren, dass einige Dinge in die richtige Richtung laufen, sie sind jetzt richtig heiß, das kontinuierlich in Ergebnisse umzumünzen."

Wir sind motiviert, die nicht so glanzvolle Serie der TSG gegen Frankfurt zu beenden. Sebastian Hoeneß

Die Tabelle als Turbo. Einerseits. "Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Gegner Zwölfter ist, aber nur zwei Punkte hinter uns liegt", mahnt Hoeneß, "das ist das Trügerische an der Tabelle." Das Gedränge von gleich acht Klubs innerhalb eines Zwei-Punkte-Fensters unterstreicht die enorme Steig-, aber auch Fallhöhe, je nach aktueller Konstanz.

Also will die TSG die Gunst des Aufschwungs nutzen. "Wir wollen nachlegen, uns von unserer besten Seite zeigen und unsere Heimserie ausbauen", schwört Hoeneß seine Mannschaft ein, "und wir sind motiviert, die nicht so glanzvolle Serie der TSG gegen Frankfurt zu beenden." Denn die ist wirklich bedenklich. Seit acht direkten Vergleichen ist Hoffenheim gegen Frankfurt sieglos, die jüngsten sechs Duelle gewannen die Hessen allesamt.

Die TSG hält dagegen mit vier Heimsiegen nacheinander, zuletzt dreimal ohne Gegentor. Steht die Null erneut, wäre der eigene Rekord aus dem Jahr 2017 eingestellt, der dritte Dreier in Folge wäre zudem eine neue Bestmarke unter Hoeneß. "Wir haben gerade in Heimspielen schon Serien gebrochen gegen Mannschaften, die bis dahin ganz gut unterwegs waren", erinnert der 39-Jährige etwa an die Erfolge gegen Wolfsburg (3:1) oder Leipzig (2:0), "das wollen wir wieder tun." Mit einem weiteren Heimsieg winkt Hoffenheim sogar der nächste Sprung auf Champions-League-Rang 4, sollte Freiburg in Gladbach verlieren. Hält aber die Frankfurter Siegesserie gegen die TSG, dann wird sie vom Zwölften überholt. So viel zum Thema Momentaufnahme.

Baumann fit - Rudy und Baumgartner fraglich

Personell kann Hoeneß wieder auf Stammkeeper Oliver Baumann bauen, der seinen grippalen Infekt überwunden hat. Fraglich sind dagegen noch Sebastian Rudy und Christoph Baumgartner (beide muskuläre Probleme), Jacob Bruun Larsen fällt deswegen weiter aus. Pavel Kaderabek hat nach seiner Blessur am Sprunggelenk das Training wieder aufgenommen "ist aber sicher noch kein Startelfkandidat", so Hoeneß. Dafür dürfte Andrej Kramaric nach seinem Teileinsatz in Fürth wieder in die Anfangsformation zurückkehren und könnte sein 100.Pflichtspieltor für Hoffenheim markieren.