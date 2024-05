Hoeneß: "Ein Traum für jeden Trainer"

Es wäre eine faustdicke Überraschung, stünde Waldemar Anton an diesem Samstag beim VfB Stuttgart nicht in der Startelf. Für den Kapitän ist es jedenfalls numerisch betrachtet ein ganz besonderes Spiel.

Denn mit dem Duell beim 1.FC Köln (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) tritt Anton dem "Klub der Hunderter" der Schwaben bei. Anton würde - für den sehr wahrscheinlichen Fall eines Einsatzes - sein 100. Bundesligaspiel für den VfB begehen. "Er verkörpert alles, was ein Kapitän braucht: unermüdlich, diszipliniert, trainiert immer hundertprozentig", lobt Coach Sebastian Hoeneß den ehemaligen Hannover-96-Profi und führt weiter aus: "Ein Traum für jeden Trainer, weil er ein absoluter Teamplayer ist."

Und gehörigen Anteil am starken Stuttgarter Saisonstart hat, weil er gemeinsam mit dem für Köln wegen Muskelproblemen fraglichen Dan-Axel Zagadou ein starkes Duo in der Innenverteidigung bildet. Diese neue Stabilität in der VfB-Defensive war in der Vorsaison über lange Phasen nicht unbedingt abzusehen. Besonders während des verkorksten Starts nicht und in der Amtszeit Bruno Labbadias. Damals musste Anton dauerhaft als Rechtsverteidiger in der Viererkette ran, was gelinde gesagt nicht jeder in Stuttgart verstanden hat aus zwei Gründen: Zum Einen kann der 27-Jährige seine Stärken in der Zentrale wesentlich besser ausspielen, zum Anderen hätte er als der von Labbadia auserkorene Defensivorganisator aus einer Rolle im Zentrum heraus kommunikativ wesentlich effektiver agieren können.

Erst unter Hoeneß, der nach seiner Übernahme wieder auf Dreierkette umstellte, rückte Anton in die gewohnte Rolle des Innenverteidigers. Mit Erfolg. Aktuell lässt Hoeneß wieder mit Viererkette agieren, allerdings blieb Anton im Zentrum. Hinten rechts agiert nun Pascal Stenzel und auch diese Personalie ist ein Schlüssel für den aktuellen VfB-Lauf. "Er gibt uns gerade richtig Impulse nach vorne", lobte Hoeneß den ehemaligen Freiburger. Dessen Leistungsexplosion, gerade offensiv, zeigt sich auch an starken bereits drei Torvorlagen in fünf Partien. Zudem, so Hoeneß, habe der 27-Jährige drei, vier vorletzte Pässe gespielt. "Das taucht leider in den Scorerpunkten nicht auf", bedauert der Coach. Übrigens, rein numerisch ist auch für Stenzel der Auftritt im Rheinland von Bedeutung: Köln wäre sein 100. Pflichtspiel für den VfB.