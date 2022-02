Hoeneß: "Ein riesiges Plus, das uns gerade ausmacht"

Das Hinspiel nicht vergessen, die Tabelle nicht unterschätzen - so will die TSG Hoffenheim die Lage beim VfB Stuttgart verschlimmern. Profitiert Sebastian Hoeneß' Mannschaft wieder von ihrer Joker-Stärke?

Es wird Zeit. Nach zwei Niederlagen und einem Remis will Sebastian Hoeneß im vierten Versuch am Freitagabend endlich seinen ersten Sieg als TSG-Trainer gegen seinen Ex-Klub Stuttgart einfahren, für den der 39-Jährige einst in der Jugend spielte. "Ich will auf jeden Fall drei Punkte am Freitag. Natürlich habe ich eine VfB-Historie und betrachte den Klub dadurch anders. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir wollen den dritten Sieg in Folge einfahren", sagt Hoeneß und will seine zuweilen nachlässige Mannschaft entsprechend einstellen: "Der VfB durchlebt eine wirklich schwierige Saison, aber es gibt für uns keinen Grund, aufgrund der Tabellensituation etwas zu unterschätzen. Es ist ein Derby, wir müssen alles ausblenden, griffig sein und die Mentalität an den Tag legen, die es braucht für so ein emotionales Spiel."

Hoeneß' Prognose: "Wir können mit einem VfB rechnen, der mit allen Mitteln versuchen wird, uns weh zu tun. Aber es liegt in unserer Hand, in welche Richtung es geht. Wir müssen die Stuttgarter mit unserem Auftreten an ihre schwierige Situation erinnern."

Hoeneß: "Das Hinspiel haben wir noch in Kopf"

Den verunsicherten Gegner direkt in Schwierigkeiten und erst gar nicht ins Spiel zu bringen, das ist das Hoffenheimer Ziel, um einen Verlauf wie beim 1:3 in Stuttgart in der Hinserie auszuschließen. "Mit dem Hinspiel sind wir nicht zufrieden, das haben wir noch in Kopf, da wollen wir uns anders präsentieren", versichert Hoeneß. Damals hatte die TSG zunächst mehr vom Spiel und die besseren Chancen, unter anderem war Ihlas Bebou an der Unterkante der Latte gescheitert, ehe Stuttgart aus heiterem Himmel nach einer Standardsituation in Führung ging. Davon hatten sich die Hoffenheimer nicht mehr wirklich erholt.

Mittlerweile aber haben die Kraichgauer selbst nach Rückständen noch 18 Punkte geholt, das ist der Spitzenwert in der Bundesliga. "Der Teamspirit wird gelebt bei uns. Wir haben sehr viele Jokertore erzielt und sind in der Lage, in der letzten Viertelstunde immer wieder Tore zu schießen, was für Willen und Spirit spricht", erklärt Hoeneß, "wir können Rückstände umbiegen und gemeinsam Widerstände überwinden. Das ist ein riesiges Plus, das uns gerade ausmacht." Zu einem Rückstand soll es diesmal erst gar nicht kommen.

Vogt-Comeback noch vor der Länderspielpause?

Verzichten muss die TSG bis auf Weiteres auf Kevin Vogt, der sich in Wolfsburg einen Faserriss im Oberschenkel zuzog. "Wie es zu erwarten war, ist es eine kleine strukturelle Verletzung", so Hoeneß, "die nächste Länderspielpause ist da etwa der Zeithorizont, das sind noch vier Wochen. Wenn es einen guten Verlauf nimmt, macht er noch ein Spiel bis dahin." Für Vogt dürfte nach seiner Gelbsperre Florian Grillitsch den Part als Spieleröffner in der Dreierkette übernehmen.