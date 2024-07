Hoeneß: "Dieses Turnier hat Europa zusammengeführt"

Als Spieler wurde er 1972 selbst Europameister: Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich trotz des Ausscheidens im Viertelfinale von der deutschen Nationalmannschaft sehr angetan.

"Es wird wahrscheinlich kein besseres Spiel bei diesem Turnier mehr geben als Deutschland gegen Spanien", vermutet Hoeneß nach dem unglücklichen 1:2 vom Freitagabend und dem Turnier-Aus für die deutsche Mannschaft. "Das Endspiel hat damit schon stattgefunden". Mit Blick auf die restlichen drei Viertelfinal-Partien, die Hoeneß ebenfalls gesehen hat, kann man ihm diesbezüglich zu diesem Zeitpunkt Recht geben.

"Sie haben das schwierige Image der Nationalelf total gedreht"

Hoeneß lobte die spielerische Entwicklung der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagvormittag im Gespräch mit dem kicker. "Sie sind auf einem guten Weg. Und im Gegensatz zur WM in Katar stand endlich wieder der Fußball im Mittelpunkt." Mit diesem, so Hoeneß, habe das Team viel für den deutschen Fußball getan, er sieht eine "unglaubliche Arbeit, tolle Leistungen. Sie haben das schwierige Image der Nationalelf total gedreht." Aufbruchstimmung nach dem Vorrunden-Aus bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie der Achtelfinal-Niederlage gegen England bei der EM 2021.

Diese Leistungen hätten auch dazu geführt, Begeisterung in Deutschland zu entfachen und die innenpolitische Stimmung zu drehen. "Dieses Turnier hat Europa zusammengeführt, Deutschland und der Kontinent können davon nur profitieren", glaubt Hoeneß. Die schwierige Stimmung im Land, so hat er beobachtet, sei in den vergangenen Wochen optimistischer geworden, zuversichtlicher. "Dafür hat die Nationalmannschaft mit ihrem Auftreten gesorgt." Auf dem Rasen mit guten Leistungen, mutigem Fußball, neben dem Rasen mit einem sympathischen Auftreten.

Kritik an Schiedsrichter Taylor

Im Viertelfinale gegen Spanien habe Deutschland ab der 60. Minute überlegen gespielt. "Wir hätten den Sieg total verdient gehabt", findet Hoeneß. Kein Verständnis hat er für Schiedsrichter Anthony Taylor und dessen Verzicht, sich die Handszene in der 106. Minute noch einmal selbst auf dem Bildschirm anzuschauen. Für Hoeneß ein klarer Elfmeter und eine Entscheidung, die den Ausgang der Partie maßgeblich beeinflusst habe.