Hoeneß: "Der Konkurrenzkampf steigt spürbar"

Vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison am Sonntag gegen Union Berlin wachsen die Optionen für den Hoffenheimer Cheftrainer.

Inklusive dem Pokalsieg bei Viktoria Köln (3:2 n.V.) ist die TSG Hoffenheim saisonübergreifend mittlerweile schon neun Pflichtspiele ohne Niederlage. "Das hört sich schon ganz gut an", genießt Trainer Sebastian Hoeneß den Augenblick, "wir sind froh, dass wir diese Serie direkt fortsetzen konnten. Zu viel möchte ich dem aber nicht beimessen, grundsätzlich ist es für mich als Trainer eine Bestätigung, auf einem ganz guten Weg zu sein."

Geiger drängt zurück ins Team

Der 39-Jährige sieht sich deswegen in seiner Prognose bestätigt. "Es ist wichtig, nachhaltig und stabil zu trainieren, das konnten wir erst in der letzten Rückrunde", so Hoeneß, der sich zudem über neue personelle Alternativen freuen kann. Dennis Geiger, der noch in Augsburg vorsichtshalber nach leichten Oberschenkelproblemen geschont worden war, drängt nun ebenso zurück in die Mannschaft, wie die beim 4:0-Auftaktsieg eingewechselten Diadie Samassekou, Georginio Rutter oder Sargis Adamyan. Auch Robert Skov hofft auf seinen ersten Saisonauftritt.

Details, die sich im Trainingsbetrieb niederschlagen. "Ich bin zufrieden mit der Trainingswoche, der Konkurrenzkampf steigt, das ist sichtbar und spürbar", versichert Hoeneß am Freitag, "im Moment könnte ich Ihnen noch keine Startaufstellung nennen, das ist etwas Positives, ich freue mich auf die Eindrücke aus den letzten beiden Einheiten."

Kaderabek "ist auf einem guten Weg"

Sicher fehlen werden noch Ihlas Bebou und Havard Nordtveit, die erst in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteigen sollen. Fragezeichen stehen noch hinter Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch. Der Österreicher ist nach einer Oberschenkelblessur auf dem Sprung zur vollen Belastbarkeit, fragt sich nur, ob weiter für Hoffenheim oder doch für den AC Mailand? Kaderabek (Wadenprobleme) "ist auf einem guten Weg und kann womöglich schon wieder dabei sein", so Hoeneß, "das werden die letzten Einheiten zeigen“.

Hoeneß: "Union ist mit allen Wassern gewaschen"

Während sich die TSG voll auf das erste Heimspiel konzentrieren konnte, war Gegner Union Berlin am Donnerstag in den Play-offs zur neuen Europa Conference League gefordert und fuhr in Finnland bei Kuopion PS einen überzeugenden 4:0-Sieg ein. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so eine Auswärtsfahrt schon etwas machen kann, andererseits habe ich das Spiel gesehen, sie haben nicht sonderlich lange intensiv spielen müssen, sondern das Spiel frühzeitig auf ihre Seite ziehen können und haben mit eineinhalb Beinen die Qualifikation geschafft", erklärt Hoeneß, "grundsätzlich sind sie sehr gut durch die Vorbereitung gekommen und haben im Pokal und auch gegen Leverkusen gut ausgesehen. Union ist sehr stabil unterwegs und mit allen Wassern gewaschen, da müssen wir sehr gut vorbereitet sein. Das werden wir auch. Wir wollen den ersten Heimsieg perfekt machen." Und damit die Serie weiter ausbauen.