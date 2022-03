Hoeneß: "Das hat etwas mit Cleverness zu tun"

Es ist eine erstaunliche Zwischenbilanz. Erst recht für eine ausgewiesene Offensivmannschaft wie die TSG. Doch noch immer warten die Kraichgauer auf ihren ersten Strafstoß in dieser Saison.

Andrej Kramarics lange Durststrecke und seine mit erst vier Saisontreffern magere Zwischenbilanz hat sicherlich auch damit zu tun. Auch nach 24 Spielen ist der TSG Hoffenheim in der laufenden Spielzeit noch kein einziger Elfmeter zugesprochen worden. Das ist zumindest für eine Mannschaft, deren Spielanlage stets auf Offensive ausgerichtet ist, die nach Köln die zweitmeisten Flanken in den gegnerischen Strafraum schlägt und entsprechend viele Situationen in der sogenannten "roten Zone" erzwingt, doch einigermaßen erstaunlich.

"Das haben wir auch schon thematisiert, das ist schon ungewöhnlich", registriert auch Trainer Sebastian Hoeneß verwundert, "ich finde, dass wir mit sehr vielen Boxeintritten eigentlich glänzen dieses Jahr, dafür aber zu wenig aus kniffligen Situationen gemacht haben." Dafür gibt es mehrere Gründe, "vielleicht auch mal eine Schiedsrichterentscheidung, aber das will ich an der Stelle gar nicht anführen", so Hoeneß, der die Ursache auch in der fehlenden Entschlossenheit und Gerissenheit seiner Angreifer sieht. "Gerade wenn es hochintensive Grätschsituationen gibt, da kann man auch noch mal einen Haken machen oder einen Fuß reinstellen", empfiehlt der 39-Jährige, um es den gegnerischen Verteidigern noch schwerer zu machen, Situationen innerhalb des Regelwerkes zu bereinigen und den ersehnten Elfmeterpfiff noch mehr zu erzwingen. "Das gehört schon dazu, das hat auch etwas mit Cleverness zu tun", findet Hoeneß.

47 Treffer - auch ohne Elfmeter

Zwar stellt die TSG mit bislang 47 Treffern auch ohne Elfmeter die bislang fünftbeste Offensive der Liga, allerdings könnte die Quoten durchaus noch gesteigert werden mit noch mehr Zielstrebigkeit und Entschlossenheit im gegnerischen Sechzehner. Also steht für Hoffenheim am Sonntag in Köln neben dem fünften Auswärtssieg der Saison auch der erste Strafstoß auf der Agenda. Das könnte auch dem Elfmeterschützen Nummer 1, Andrej Kramaric, helfen, wieder zu mehr Selbstverständnis beim Abschluss zurückzufinden.

Drei Elfmeter, nur ein Gegentor

Übrigens haben neben Hoffenheim auch Gegner Köln und der VfB Stuttgart noch keinen Treffer vom Punkt in dieser Spielzeit verbucht. Köln ist überdies das einzige Team der Liga, das noch kein Gegentor per Elfmeter kassierte. Hoffenheim musste in der Liga eines hinnehmen, obwohl bereits drei Strafstöße gegen die TSG verhängt wurden. Doch nur der Mainzer Niakhaté verwandelte zum 2:0-Endstand, einen verschoss Bochums Schlussmann Riemann beim 0:2 in Bochum und einen parierte TSG-Keeper Oliver Baumann gegen Vincenzo Grifo beim 2:1-Auswärtssieg in Freiburg. Dasselbe Duell im DFB-Pokal entschied dann wieder der Freiburger für sich beim 4:1-Pokalcoup der Breisgauer im Kraichgau.