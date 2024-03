Hoeneß: "Dann hätte ich den Vertrag nicht verlängert"

Am Freitag war die Katze aus dem Sack: Der VfB Stuttgart vermeldete die vorzeitige Vertragsverlängerung von Trainer Sebastian Hoeneß. Der sprach nun recht ausführlich über seine Beweggründe.

Bleibt noch eine Weile in Stuttgart: Sebastian Hoeneß. IMAGO/Jan Huebner

Ursprünglich lief das Arbeitspapier von Sebastian Hoeneß bis 2025, nun wurde es vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert. "Ich habe das Gefühl, dass wir hier was entwickeln können", begründete der 41-Jährige im Vorfeld des Spiels gegen Union Berlin am DAZN-Mikro seine Entscheidung und verriet, dass er "dieses Gefühl in den Gesprächen" durchweg gehabt hatte. Auch sei es offensichtlich, dass sich der VfB "auf einem guten Weg" befindet, das zeigt schon der Blick auf die Tabelle. Hoeneß betonte: "Natürlich geht es um die Perspektive - und die sehe ich positiv."

Für Hoeneß ist die Verlängerung auch eine "hundertprozentige Bestätigung" seiner Arbeit - und zugleich ein Beweis für die große Wertschätzung ihm und seinem Team gegenüber innerhalb des Vereins. "Dass man frühzeitig, nach nicht mal einem Jahr, darüber nachdenkt, zu verlängern, heißt ja, dass viele Dinge richtig gelaufen sind", merkte der Trainer an und ergänzte: "Das spiegelt sich auch in der Tabelle und den Rückmeldungen wider. Die Bestätigung nehme ich mit, aber auch stellvertretend für viele, die hier mitgearbeitet haben. Es hat von Anfang an irgendwie gepasst, es hat sich gut angefühlt - und da haben viele mitgewirkt."

Hoeneß, der die Schwaben im April 2023 übernommen, anschließend zum Klassenerhalt geführt und inzwischen die in ihn gesetzten Erwartungen klar übertroffen hat, war zuletzt auch mit anderen Klubs wie dem FC Bayern oder Bayer 04 Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Derartigen Spekulationen machte er nun den Garaus. "Wenn ich wirklich mit dem Gedanken spielen würde, mich im Sommer zu verändern, dann hätte ich den Vertrag jetzt wahrscheinlich nicht verlängert."

Ohnehin sei für ihn "relativ klar" gewesen, "dass ich das machen möchte, wenn wir einen Konsens finden. Die Gespräche haben schnell gezeigt, dass wir in die gleiche Richtung denken." Weder er noch der VfB hätten sich jedoch treiben lassen, allerdings gab Hoeneß auch zu, dass er froh über die nun herrschende Klarheit sei. Dies sei "gut und wichtig", da nun in der Endphase der Saison "hoffentlich mehr Ruhe" einkehrt "und ich meinen vollen Fokus auf die letzten Spiele legen kann".