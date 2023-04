Hoeneß: "Da müssen wir uns cleverer anstellen"

Das sagten die Trainer zu den Leistungen ihrer Teams ...

VfL Bochum - VfB Stuttgart 2:3 (0:1)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Die Art und Weise, wie wir Tore kassieren, ist ein Kritikpunkt. Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, was das Fighten angeht. Aber wir haben die falschen Mittel gewählt. Wir haben die große Chance verpasst, einen Konkurrenten auf Distanz zu halten, aber das wirft uns nicht um. Der Abstiegskampf wird noch eine Weile weitergehen mit den üblichen Verdächtigen."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind sehr positiv ins Spiel gekommen, haben es durch eine gute Struktur und Schärfe geschafft, Bochum vom Tor wegzuhalten. Wir haben die erste Chance genutzt, die Situation zum 1:1 war ärgerlich, da müssen wir uns cleverer anstellen. Aber wir haben eine herausragende Reaktion gezeigt, dann aber fast noch versäumt, das Spiel zuzumachen. Ich habe einen Fighting Spirit gesehen, der überragend war. Das ist die Marschroute für die weiteren Wochen, das war ein Big Point."

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Das ist für uns ein guter Tag. Das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit waren nicht so da. Dann muss man sich mit anderen Mitteln so ein Ergebnis erarbeiten. Es war ein enges Spiel gegen einen guten Gegner. Die Führung hat uns mehr Sicherheit gegeben. Die Punkte tun uns gut."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "So haben wir uns das nicht gewünscht. In der ersten Halbzeit haben wir dominiert und ein richtig gutes Spiel gemacht. Ein Fehler hat zum Rückstand geführt. Nach dem 0:2 habe ich kein Aufbäumen unserer Mannschaft mehr gesehen."

Hertha BSC - RB Leipzig 0:1 (0:1)

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es ist ärgerlich, wie wir das Gegentor kassieren. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann noch einmal alles versucht, dass es dann wild wird, ist auch normal. Ich finde, dass wir bis zum Schluss immer am Ergebnis gerungen haben, wirklich viel investiert haben, deshalb ist es sehr ärgerlich, dass wir das Spiel auf diese Art und Weise verloren haben."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Das erwartet schwere Spiel. Es war klar, dass es ein anderes Spiel wird als am Mittwoch. Hertha BSC war sehr gut organisiert, es war schwer Lücken zu finden. Wir haben in der ersten Halbzeit ein paar Ansätze gehabt, die ordentlich waren. Wir haben aber ein Stück weit phasenweise zu inkonsequent agiert. Wir waren sehr spielbestimmend, haben dann kurz vor der Pause das Tor durch eine Standardsituation gemacht. Das ist das, was du dann auch manchmal brauchst. Es blieb lange offen, Hertha hat dann noch einmal Druck aufgebaut. Es war ein hart erarbeiteter Sieg gegen ein gutes Hertha BSC, der natürlich sehr wichtig für uns ist."

Glücklich über den zweiten Bundesligasieg unter seiner Leitung: Bayern-Coach Thomas Tuchel. imago images

SC Freiburg - Bayern München 0:1 (0:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die Mannschaft hat alles gegeben, ich bin hochzufrieden mit der Leistung. Bei Bayern sind fast nur Weltklasse-Spieler auf dem Platz. Es ist schade für uns, dass so ein Schuss für die Bayern zum Sieg reicht."

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Das ist ein sehr guter Sieg für uns. Wir haben es in der Liga selbst in der Hand. Mit Blick auf die Champions League hoffe ich, dass ein paar angeschlagene Spieler zurückkommen. Wir brauchen Dampf, um offensive Lösungen zu finden."

Borussia Dortmund - Union Berlin 2:1 (1:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war viel Druck auf dem Kessel. Wir konnten heute ein anderes Gesicht zeigen. Das war auch nötig. Wir wollten uns für die Leistungen in München und Leipzig bei den Fans entschuldigen. Wir wollen mit dem Sieg eine neue Serie starten."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es fühlt sich schlecht an. Es war eine bittere Niederlage. Die Mannschaft hat Schärfe gezeigt und war griffig. Nach dem Ausgleich hatten wir Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Zum Schluss lädst du den Gegner ein."

FC Augsburg - 1. FC Köln 1:3 (1:2)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir wussten um die Bedeutung dieses Spiels, wir hätten einen großen Step machen können. Aber wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Es war ein sehr intensives Spiel, es war ein Hin und Her, aber entscheidend ist, was in den Strafräumen passiert. Und da haben wir nur ein Tor gemacht. Wir müssen schleunigst abstellen, dass wir zu viele einfache Gegentore bekommen, sonst kannst du kein Spiel gewinnen."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Aus meiner Sicht war der Sieg nicht unverdient. Wir haben es gut gemacht, wir haben wie in den letzten Spielen mutig nach vorne gespielt und diesmal auch Glück gehabt, dass wir die Tore gemacht haben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, und es war eng bis zum Schluss. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir so viel besser waren als Augsburg."

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:0)

Xabi Alonso (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Ruhig bleiben, Füße auf den Boden und weitermachen. Es gibt keine andere Formel für uns. Wir sind natürlich zufrieden, gegen eine Top-Mannschaft wie die Eintracht zu gewinnen. Das ist ein wichtiger Schritt, aber es gibt noch viel Arbeit zu tun."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Aus unserer Sicht ist das natürlich bitter, weil wir alle drei Gegentore mit eingeleitet haben. Leverkusen hat seine Stärke, das Umschaltspiel, perfekt eingesetzt. Wir haben in der Defensive zu viele Fehler gemacht, wir waren zu fehleranfällig und vorne zu wenig effizient."

1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 2:2 (0:0)

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Die erste Halbzeit war zäh. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck gemacht. Wir haben unerklärlich zwei Situationen schlecht verteidigt. Es fühlt sich nicht wie eine Niederlage an. Wir müssen aber kritisch damit umgehen. Wie wir da verteidigen, ist nicht gut genug."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Es sah 85 Minuten so aus, als ginge es torlos aus. Mit dem 0:1 ist eine Dynamik entstanden. Wir haben ein gutes Gesicht gezeigt. Wir sind zweimal zurückgekommen, der eine Punkt hilft uns auch. Es überwiegt das Positive aufgrund des Spielverlaufs."