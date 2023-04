Hoeneß baut weiterhin auf Sosa

Gegen Mönchengladbach will Stuttgart mit einem Sieg weiteren Boden auf die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt gutmachen. Dazu baut VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auch weiterhin auf den zuletzt schwächelnden Borna Sosa.

Dass Borna Sosa den Schlusspfiff nicht auf dem Feld miterlebt, ist eine Seltenheit und muss schon ganz besondere Gründe haben. Beim 1:1 beim FC Augsburg wechselte Hoeneß den Kroaten, der für seine Offensivvorstöße und Flanken über die linke Seite bekannt und gefürchtet ist, in der Schussphase aus. Zu wenig hatte der Nationalspieler seine Qualitäten an diesem Tag auf den Rasen gebracht. Dennoch lässt der Cheftrainer keine Zweifel am Wert des Flügelmanns aufkommen. "Borna ist ein wichtiger Faktor für uns. Das hat er auch unter mir schon gezeigt", sagt Hoeneß, der den Grund für die schwache Vorstellung Sosas konkret benennt. Der 25-Jährige habe in der Woche vor der Partie bei den bayerischen Schwaben einen Tag gar nicht und einen weiteren nur reduziert trainiert. "Er hatte Erkältungssymptome und war sicher nicht bei 100 Prozent", so der 40-Jährige.

So unauffällig und fehlerhaft wie in Augsburg (kicker-Note 5) trat der WM-Fahrer von Katar in seinen bisher 87 Bundesligaspielen selten in Erscheinung. Hoeneß wirbt um Verständnis, grundsätzlich, und nimmt sich selbst in die Pflicht. "Auch Borna hat mal ein Spiel, in dem er nicht so zum Zug kommt. Dann ist es meine Aufgabe, das zu identifizieren und Impulse zu setzen." Um den Spieler zu gewohnter Stärke zu führen. Schon am kommenden Samstag erwartet der vierte Trainer dieser VfB-Saison eine Steigerung des kroatischen Nationalspielers. "Ich bin sicher, dass er ein gutes Spiel gegen Gladbach machen wird."

Mavropanos kehrt zurück

Zudem darf sich Hoeneß über die Rückkehr von Konstantinos Mavropanos freuen. Der Grieche hatte beim spektakulären 3:3 gegen Borussia Dortmund in der ersten Hälfte bereits die Gelb-Rote Karte gesehen und fehlte jetzt gesperrt in Augsburg. Er wird den Platz in der Dreierabwehrreihe übernehmen, den Hiroki Ito freigemacht hat. Der japanische Nationalspieler sah in Augsburg die fünfte Verwarnung der Saison und muss gegen Gladbach (Samstag, 15.30 Uhr) pausieren. Ein logischer Tausch, dessen Veröffentlichung sich Hoeneß widersetzt, halbherzig. "Das liegt nahe, absolut. Aber schauen wir mal, ob es so kommen wird", sagt der 40-Jährige, der dann doch kein Staatsgeheimnis daraus machen will. "Man muss kein Prophet sein, dass das eine vielversprechende Variante für mich ist."