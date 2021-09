Hoeneß: "Aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar"

Die Findungsphase bei der TSG Hoffenheim dauert an, davon zeugt das torlose Remis bei Arminia Bielefeld. Speziell die Anfangsphase, als die Kraichgauer Glück hatten respektive sich bei Oliver Baumann bedanken durften.

Denn der Schlussmann rettete in höchster Not gegen Fabian Klos (13.) - schon zuvor hatten die Arminen zwei Hochkaräter vergeben. "Mir war es zu aufregend die ersten 10, 15 Minuten", kritisierte Sebastian Hoeneß zurecht, schränkte aber ein, dass er danach viele Dinge gesehen habe, die er und sein Team sich vorgenommen hatten.

Das kann ich in der Form nicht akzeptieren. Sebastian Hoeneß

Dennoch schimpfte der Trainer: "Wir haben einfach zu viel zugelassen durch eine Art und Weise, die bekannt ist: lange Bälle, zweite Bälle. Das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Wir waren in gewissen Situationen hinten nicht voll da, das kann ich in der Form nicht akzeptieren."

Mehrere Startelf-Debütanten

Um eine Erklärung für den erneut komplizierten Start in eine Partie hinterherzuschieben: Dass mehrere Profis erstmals in dieser Saison von Anfang an auf dem Feld standen. "Das muss man einfach mal wissen, da kann es sein, dass der ein oder andere ein bisschen braucht, um reinzukommen", schützt Hoeneß Akteure wie Ihlas Bebou (zuvor noch ohne Pflichtspiel 2021/22), Pavel Kaderabek, Florian Grillitsch (beide mit einer Einwechslung) oder Diadie Samassekou (zwei Einwechslungen bislang). Damit hat der 39-Jährige einerseits Recht, andererseits: Auch von gestandenen Profis wie Munas Dabbur, Stefan Posch oder Sebastian Rudy hätte man in den Wochen zuvor mehr Stabilität erwarten dürfen.

Nun also sah Hoeneß eine "Achse, wie wir sie auch brauchen". Speziell der lange wechselwillige Grillitsch und Samassekou dürften in den Augen des Coaches Akteure sein, die als Zentrumsspieler gefragt sind mit Blick auf den Begriff "Achse". Auch bei diesem Duo war noch Luft nach oben auf der Alm, Samassekou sprach davon, dass es "über den Kampf ging". Schon das Kräftemessen mit Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) wird den Weg weisen, ob endlich Stabilität einkehrt bei der TSG - auch mal in den ersten 15 Minuten.