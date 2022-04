Hoeneß' angriffslustige Botschaft: "Wir sind jetzt Jäger"

Nach dem Sturz aus den europäischen Rängen möchte Sebastian Hoeneß den Spieß umdrehen. Verzichten muss der Trainer der TSG Hoffenheim dabei auf Chris Richards, der für den Rest der Saison ausfällt.

Verspürt eine andere Stimmungslage in der TSG-Mannschaft: Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß. IMAGO/Sportfoto Rudel

Zwei Tage vor der Auswärtsaufgabe bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) teilte der Bundesliga-Achte mit, dass der Verteidiger aufgrund einer Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel langfristig ausfallen werde. Auch bei Benjamin Hübner (Rückenprobleme) sieht es nicht mehr nach einem Einsatz in dieser Saison aus.

Zudem fehlen neben Marco John (Schulterverletzung) und Christoph Baumgartner (5. Gelbe) mit Ermin Bicakcic (Aufbautraining) und Pavel Kaderabek (5. Gelbe) zwei weitere Defensivkräfte. Laut Hoeneß werde es auch bei Florian Grillitsch eng nach Schmerzen am Innenband. "Er hat am Donnerstag nicht trainiert", so der Coach.

Nur "kleine Fragezeichen" bei Geiger und Posch

Besser dagegen sieht es bei Dennis Geiger (Prellung am Schienbein) und Stefan Posch (Platzwunde) aus. Hier sprach Hoeneß nur von "kleinen Fragezeichen". Nichtsdestotrotz: Die Vorzeichen vor der Partie in Hessen könnten nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg und dem Abrutschen aus den europäischen Rängen besser sein. "Die Stimmung hat sich verlagert", weiß Hoeneß und berichtet von einer "großen Enttäuschung" nach dem 0:0 gegen Fürth am vergangenen Sonntag.

Die Stimmung hat sich verlagert. Sebastian Hoeneß

"Keine Euphorie, aber eine gewisse Angriffslust"

Als die Mannschaft am Dienstag aber wieder zusammengekommen sei, habe er aber einen Ruck gespürt: "Da war keine Euphorie, aber eine gewisse Angriffslust. Wir sind jetzt Jäger." Das ist eine klare Botschaft von Hoeneß, der von seiner Truppe eine Trotzreaktion erwartet. "Die Saison ist nicht vorbei. Natürlich hätten wir uns gerne eine andere Ausgangssituation erarbeitet. Aber wir nehmen die Situation und die Jägerrolle an."

Ohne zahlreiche Abwehrkräfte könnte das Hoffenheimer Heil in der Offensive liegen - was auch besser zu der neuen Rolle passt.