"Hölle" und "Hungerast": Deutsche bei Odermatt-Triumph weit weg

Marco Odermatt hat am Lauberhorn seinen wohl größten Erfolg im Weltcup gefeiert. Die deutschen Abfahrer erlebten das nächste Debakel. Überschattet wurde das Rennen von einem heftigen Sturz.

Ließ die Fans in Wengen ausflippen: Marco Odermatt. AFP via Getty Images

Der Schweizer Marco Odermatt hat nach seinem Sieg auf der verkürzten Strecke in Wengen am Donnerstag nun auch den Klassiker auf der kompletten, längsten Abfahrtsstrecke im Skizirkus gewonnen. Der Franzose Cyprien Sarrazin, der am Vortag den Super G vor Odermatt gewonnen hatte, wurde wie am Donnerstag Zweiter (+0,59 Sekunden). Rang drei belegte der Südtiroler Dominik Paris (+1,92).

Kilde stürzt - Rennen lange unterbrochen

Überschattet wurde das Rennen von einem heftigen Sturz des norwegischen Routiniers Aleksander Aamodt Kilde. Der Speed-Dominator der vergangenen Jahre krachte kurz vor dem Ziel mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun. Er wurde minutenlang behandelt und dann mit einem Hubschrauber abtransportiert. Dem ersten Eindruck nach hat sich der 31-Jährige, der schon zuvor gesundheitlich etwas angeschlagen war, einen offenen Bruch am Bein zugezogen.

Kildes Sturz brachte einige Athleten aus der Fassung. "Es war die Hölle heute", sagte Romed Baumann (31.) im ZDF. "Die Pause hat mich ziemlich aus dem Konzept gebracht, ich habe einen Hungerast gekriegt." Im unteren Abschnitt sei es ihm "fast schwarz vor den Augen" geworden, "es war richtig schlimm zu fahren".

Dreßen wird Letzter und kämpft mit den Tränen

Ähnlich erging es Thomas Dreßen (42.), der nach dem Kernen-S regelrecht aufgab und mit fast zwölf Sekunden Rückstand ins Ziel kam. Der Der 30-Jährige ist angesichts seiner anhaltenden körperlichen Probleme der Verzweiflung nahe. "Beschissen" gehe es ihm, sagte er nach seinem letzten Platz dem BR und kämpfte mit den Tränen. "Man haut sich voll rein und ich probiere wirklich alles, aber es ist bitter, wenn halt einfach der Körper nicht mehr so mitspielt", sagte Dreßen schwer atmend. "Es tut halt einfach weh, wenn man die Stimmung und die Strecke sieht. Was ich für eine Lust hätte, da zu fahren..."

Dreßen kämpfte sich ins Ziel und berichtete danach: "Wenn du in eine Kurve reinfährst und spürst mehr oder weniger deinen Haxen nicht, dann ist es halt scheiße." Schon bei einem Sprung im oberen Abschnitt habe er "gemerkt, dass das Knie wieder nachgibt". Später sei es gewesen, "als wäre ich nur auf einem Haxen gefahren, den rechten Fuß habe ich nicht gespürt".

Angeschlagen und verzweifelt: Thomas Dreßen. IMAGO/GEPA pictures

Kritik an der FIS

Dreßen sparte nicht mit Kritik am Weltverband FIS. "Ich glaube, dass man sich generell einmal überlegen muss, was überhaupt noch zielführend ist, wenn ich überlege, wie viele Rennen geplant sind", sagte er über die Belastung für die Athleten. Mit Alexis Pinturault und Kilde fallen zwei Topstars nach schweren Stürzen in Wengen lange aus. Er habe "nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Rennen haben. Das Gegenteil ist eher der Fall", sagte Dreßen. Wenn, wie in Wengen und kommende Woche in Kitzbühel, anderswo ausgefallene Rennen zusätzlich ins Programm gehievt werden, würden die Klassiker zudem entwertet.

Sander als 28. bester Deutscher

Dreßens Teamkollege Andreas Sander wurde wegen eines Sturzes des WM-Dritten Cameron Alexander (Kanada) abgewunken und musste gleich zweimal starten. Im zweiten Anlauf fuhr er dann auf Platz 28. Luis Vogt (30.), Josef Ferstl (33.), Dominik Schwaiger (34.) und Simon Jocher (38.) reihten sich dahinter ein.

Die deutschen Abfahrer erlebten somit in einem schwierigen, von Unterbrechungen geprägten Rennen das nächste Debakel. Von den Top-Athleten kam am Lauberhorn keiner unter die besten 20.

Das Ergebnis der Lauberhorn-Abfahrt im Überblick