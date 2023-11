Höler: "Vielleicht ist es ein bisschen zu rasant"

Es ist derzeit ein Auf und Ab beim SC Freiburg. Nach dem spektakulären 3:3 gegen Mönchengladbach stellte sich Stürmer Lucas Höler den Fragen des kicker und nennt ein klares Ziel für die nächste Partie.

Sind Sie mit dem Punkt zufrieden, Herr Höler?

Wenn du in der letzten Sekunde das Tor schießt, dann schon. Insgesamt wäre heute aber mehr drin gewesen.

Wie ist die Phase zwischen starkem Start und 1:0-Führung und der hervorragenden zweiten Halbzeit zu erklären, in der SC das Spiel aus der Hand gegeben hat?

Wir kriegen erst mal ein dummes Standardtor, das so niemals passieren darf. Das hat etwas hinterlassen bei uns, das hat man gemerkt. Dann kriegen wir viel zu leicht die Tore. Dann liegst du auf einmal 1:3 hinten. Wir haben die Dinge in der Halbzeit angesprochen, dann richtig Charakter gezeigt und sind super zurückgekommen. Wenn du 1:3 hinten liegst, musst du eigentlich zufrieden sein mit einem 3:3.

Obwohl Freiburg genug Chancen hatte, um mehr als zwei Tore nach der Pause zu machen.

Ja, von Gladbach kam nichts mehr, die haben nur noch versucht, das zu verteidigen. Es ist dann auch schwer zu bespielen, wenn sie so tief stehen. Trotzdem haben wir es ganz gut gemacht. Wenn es früher 3:3 steht, wird es vielleicht nochmal ein anderes Spiel, weil dann Gladbach auch noch was will. Unterm Strich können wir aber zufrieden sein, dass wir noch zwei Tore gemacht haben.

Es ist auf jeden Fall viel los bei uns.

Sie haben das 1:0 geschossen und das 2:3 vorbereitet, hatten aber noch zwei gute Gelegenheiten. Was war bei der frühen Großchance los, als Gladbachs Torwart Moritz Nicolas Ihren freien Abschluss aus wenigen Metern ohne Probleme aufnehmen konnte?

Ich krieg den Ball einfach gegen das Schienbein, weil ich dachte der Spieler vor mir klärt ihn. Ich muss es mir noch mal anschauen, denke aber, ich kann nicht viel anders machen. Wenn ich den Schuss in der zweiten Hälfte besser treffe, ist er vielleicht drin. Ich habe versucht, aufs lange Eck zu schießen, er war aber zu mittig und der Torwart hält ihn.

Gegen Bochum und in Backa Topola hat der SC einen 0:1-Rückstand jeweils in einen Sieg verwandelt, dann folgte eine defensivtaktisch reife Leistung, aber ein 1:2 bei Spitzenreiter Leverkusen, bevor sich Ihre Mannschaft einen kollektiven Aussetzer beim 1:3-Pokalaus gegen Paderborn leistete. Jetzt gab es wieder drei Gegentore, aber eine starke Aufholjagd. Wie empfinden Sie diese aktuelle Phase?

Das ist schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall viel los bei uns. Wir haben viele Spiele und wenige Spieler, es gibt viele Verletzte, das merkt man auch. Am Mittwoch hat man gesehen, dass wir gerade irgendwie am Limit sind, haben gegen Gladbach aber jetzt trotzdem so eine zweite Halbzeit gespielt. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wir versuchen natürlich jedes Spiel zu gewinnen, das das nicht immer gelingt, ist auch klar. Vielleicht ist es ein bisschen zu rasant zur Zeit. Wir müssen besser verteidigen, das wissen wir, daran müssen wir arbeiten. Wir hatten in der ersten Halbzeit keine gute Restverteidigung, haben aber auch schon gezeigt, dass wir es das gut können. Wir müssen das jetzt analysieren.

Da heißt es jetzt Kräfte sammeln nach dieser zweiten Halbzeit, um es dann irgendwie mit den Fans zu wuppen. Lucas Höler über das kommende Europa-League-Spiel gegn Backa Topola

War die Leistung gegen Gladbach mit vielen Chancen und Offensivaktionen ein Plädoyer für das eigene 4-2-3-1 und 4-4-2 gegen den Ball?

Wir müssen immer auch schauen, wie der Gegner spielt. Gladbach hat hinten auch mit einer Viererkette gespielt, da ergibt es Sinn, zu zweit vorne anzulaufen. Wir haben auch schon im 3-4-3 gut gespielt, wir können beides.

Vor der nächsten Länderspielphase stehen noch zwei Partien an. Am Donnerstag in der Europa League gegen Backa Topola kann der SC dem Überwintern in der Europa League ein großes Stück näherkommen, muss dann am Sonntagabend in Leipzig ran. Schon in München und Leverkusen musste der SC zuletzt nach einem Donnerstagsspiel antreten, holte bei diesen Topteams null Punkte. Wie lauten nun die Ziele?

Donnerstag das Heimspiel wollen und müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Da heißt es jetzt Kräfte sammeln nach dieser zweiten Halbzeit, um es dann irgendwie mit den Fans zu wuppen. In Leipzig wird es natürlich brutal schwer, aber sie haben jetzt auch in Mainz verloren. Schauen wir mal. Aber daran will ich noch nicht denken, der Fokus liegt erst mal nur auf dem Spiel gegen Topola.

Interview: Carsten Schröter-Lorenz