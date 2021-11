Höler und die verpasste Krönung seines Laufs

Lucas Höler reiste in Top-Form und mit der Erfahrung von drei Toren gegen die Bayern zum Spitzenspiel nach München. Dort verpasste er es jedoch trotz eines erneut präsenten Auftritts bei zwei der vier Freiburger Torchancen, der Partie eine andere Wendung zu geben.

Zu Recht stand Höler vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter Bayern (1:2) im Fokus. Der Freiburger hat eine imposante Entwicklung vom Zweitligastürmer, der anfangs vor allem in technischer Hinsicht mit der Bundesliga fremdelte, hin zur gesetzten Angriffsspitze beim Tabellendritten hingelegt und befand sich mitten in einem persönlichen Leistungshoch.

Seine jüngste Bilanz: Zwei Assists beim 3:1 gegen Fürth, zwei Assists beim knappen Pokalerfolg in Osnabrück sowie ein Tor beim 2:0 in Wolfsburg davor. Hinzu kommt seine schon länger bekannte Lauf- und Kampfstärke sowie seine inzwischen deutlich verbesserte Fähigkeit, Bälle vorne zu behaupten und gut weiterzuverarbeiten.

Präsent beim Start in München

Höler startete auch präsent und wach in die Partie bei den Bayern. Bei einer verunglückten Kopfballrückgabe von Joshua Kimmich in der 12. Minute schaltete er am schnellsten und hatte plötzlich freie Bahn zwischen den schlecht postierten Niklas Süle und Dayot Upamecano. Da sich Letzterer jedoch schnell näherte, entschied sich Höler nachvollziehbarerweise für einen Direktschuss kurz vor der Strafraumgrenze. Der Ball rauschte jedoch wegen nicht optimaler Haltung des rechten Fußes ein, zwei Meter links am Tor vorbei.

Höler gefiel im weiteren Verlauf durch seine gewohnte Umtriebigkeit und einige gute Ballbehauptungen, war als Teil der Dreier-Offensive jedoch auch daran beteiligt, dass der SC nach rund 20 starken Anfangsminuten seine oft aussichtsreich eingeleiteten Angriffszüge im vorderen Drittel mangels Präzision und guten Entscheidungen beim letzten Pass nicht zielstrebig zu Ende spielte.

Neuer behält die Oberhand

In der Schlussphase aber wurde es doch noch gefährlich für Manuel Neuer. Erst entschärfte der Bayern-Keeper einen Flugkopfball Nicolas Höflers nach einem Grifo-Freistoß per exzellentem Reflex und kurz darauf, in der 88. Minute, hätte Höler seinen Ruf als Bayern-Schreck untermauern und seinen Lauf krönen müssen. Das eingewechselte Talent Kiliann Sildillia legte von der rechten Außenbahn den Ball perfekt flach in den Rücken der letzten Bayern-Abwehrlinie, wohin sich Höler clever abgesetzt hatte. Er kam aus etwa 14 Metern frei zum Schuss, der allerdings deutlich zu unplatziert geriet, weshalb ihn Neuer im Nachfassen parieren konnte.

"Schade, dass wir nicht drei, vier Minuten früher das 2:1 machen, weil dann, glaube ich, hätten wir noch ein, zwei Chancen für ein Unentschieden gekriegt", ärgerte sich auch Streich ein wenig. Janik Haberers Tor zum 2:1 fiel erst in der 3. Minute der Nachspielzeit. Sky-Experte Dietmar Hamann brachte Höler nach der Partie dennoch für die Nationalmannschaft ins Gespräch. Damit konfrontiert, wiegelte Streich ab. Man müssen ihn in Ruhe lassen, dann werde Höler eventuell noch besser.

In Sachen Abschlusstechnik ist in jedem Fall noch Luft nach oben für den 27-Jährigen, der seit seiner Ankunft beim SC in meist völliger Ruhe jeden Tag im Training von einem der besten Vorbilder in dieser Disziplin lernen kann: Nils Petersen. Aktuell fehlt der Freiburger Rekordtorjäger allerdings wegen Kniebeschwerden.