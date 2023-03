Höler: "Müssen mehr Leute in die Box kriegen"

Zwischen Hin- und Rückspiel in der Europa League gegen Juventus Turin liegt für den SC Freiburg das Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim. Körperlich eine Herausforderung für die Spieler, aber auch eine für die Köpfe.

"Jetzt heißt es Kräfte sammeln und den Dreier in der Bundesliga holen", gab sich Lucas Höler, der Schütze des aberkannten Treffers in Turin, nach der knappen Niederlage kämpferisch. Den atmosphärisch beeindruckenden Abend in Italien wollen sich die Freiburger erst in der nächsten Woche wieder in Erinnerung rufen, wenn Juve zum Rückspiel nach Freiburg kommt. Denn zunächst ist die TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dort zu Gast. Die Partien im Europa-League-Achtelfinale sind laut Maximilian Eggestein zwar "ein Stück weit Highlight-Spiele, aber wir sollten es schon schaffen uns darauf zu fokussieren, Sonntag eine gute Leistung bringen zu können".

Deswegen richtete Trainer Christian Streich auch schon kurz nach dem 0:1 bei der Alten Dame den Blick auf das Bundesliga-Duell gegen den badischen Konkurrenten. Nach einem späten Spiel am Donnerstagabend und der Rückreise am Freitag sei das "auf jeden Fall eine Herausforderung". In der Hinrunde haben die Freiburger die Belastungen der englischen Wochen gut gemeistert, in der Rückrunde läuft es spielerisch derzeit aber nicht ganz so rund.

An der Einstellung und dem läuferischen Aufwand hat Streich nichts zu bemängeln, "aber im Moment fällt es uns nicht so leicht, uns die eine oder andere Torchance zu erarbeiten". Das gelte es zu verbessern. "Es ist die Frage, an welcher Stelle und mit welchen Spielern wir als Gruppe Torgefahr erzeugen können", sagte Streich. Der eine oder andere sei derzeit "nicht in der Verfassung, dass er die bessere oder genauere Lösung findet". Die Offensivflaute beschäftigt auch Höler, der sich im 3-4-3 als zentrale Spitze in Turin etwas alleine fühlte: "Eigentlich war ich der einzige, der vorne in der Box war, das müssen wir verändern, wir müssen mehr Leute in die Box kriegen und torgefährlicher werden."

Streich verweist auf die drei jüngsten Ergebnisse der TSG

Im Hinspiel gegen Hoffenheim am 7. Spieltag konnte kein Team einen Treffer bejubeln, die Ausgangssituation war jedoch zumindest bei der TSG eine andere. Damals standen beide Mannschaften in der Tabelle auf den internationalen Plätzen, der Sport-Club als Zweiter und die TSG auf dem vierten Platz. Während sich die Südbadener seitdem in dieser Region bewegen, sind die Nordbadener inzwischen auf den Relegationsplatz abgerutscht. "Es war schon viele Saisons ungewöhnlich, was für Mannschaften dort aufgetaucht sind", kommentierte das Streich.

"Jetzt müssen wir einfach die Kräfte bündeln und die Köpfe so frei kriegen, dass wir am Sonntag ein sehr konzentriertes und engagiertes Spiel auf den Platz bringen, um dann vielleicht das eine Tor mehr zu schießen als Hoffenheim." Das würde der SC-Coach dann als "Topleistung" bezeichnen, nach dem Auswärtsspiel in Turin, "in dem wir körperlich viel investieren mussten". Er verwies darauf, dass Hoffenheim die vergangenen drei Spiele jeweils nur mit 0:1 verloren hat.

"Wir stehen in der Liga gut da, haben eine Super-Ausgangssituation und wollen da bleiben, wo wir sind", sagte Eggestein. Schließlich würde es dann in der kommenden Saison wieder europäische Reisen geben, auch wenn es kommenden Donnerstag gegen Juventus nicht mit einem Sieg und dem Viertelfinale klappen sollte.