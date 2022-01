Höler macht Uphoff "keinen Vorwurf" - "Dürfen Spiel nicht mehr aus der Hand geben"

Der SC Freiburg hat zum Start in das neue Jahr gegen Arminia Bielefeld spät die Punkte teilen müssen. Die Beteiligten wussten daraufhin, dass sie im Kollektiv daran Schuld waren - und nicht nur ein Spieler.

Früh im Spiel nach einem schönen Volley von Janik Haberer in Führung gegangen, mit 7:1 Torschüssen in der Anfangsphase dominant: Der Rückrunden-Auftakt begann für den SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld nach Plan. Doch die Breisgauer ließen im Anschluss nach und vergaben zahlreiche Chancen. "Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden können", erklärte Stürmer Lucas Höler im Nachgang bei "Sky". Nicht geklappt hatte dies aufgrund eines Aluminiumtreffers von Woo-Yeong Jeong und der starken Leistung des Bielefelder Torhüters Stefan Ortega Moreno.

Wieso Höler das so ärgerte, ist schnell erzählt. Freiburg gelang zwar der noch bessere Blitzstart nach dem Seitenwechsel (Jeong köpfte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ein), danach ließen die Breisgauer aber stark nach. "Nach dem 2:1 war es nicht mehr genug", meinte Christian Streich im Anschluss an sein erstes Spiel nach seinem zehnjährigen Jubiläum als Trainer des Sport-Clubs daher auf der Pressekonferenz.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Keeper Benjamin Uphoff, der als Ersatz des an Corona erkrankten Stammtorwarts Mark Flekken sein Bundesliga-Debüt feierte, am Ende bei beiden Gegentoren nicht optimal aussah. Weder beim 1:2 nach Masaya Okugawas Flatterball, noch beim späten 2:2-Endstand durch Bryan Lasme. Höler machte dem Schlussmann dafür aber "keinen Vorwurf". Zwar sei ein Torwartfehler "immer blöd, weil dann gibt es wahrscheinlich ein Tor", doch der Stürmer machte noch einmal klar: "Wenn du 2:0 vorne liegst, darfst du das Spiel auf jeden Fall nicht mehr aus der Hand geben."

Streich sieht keinen Weltuntergang, findet Remis aber "sehr schade"

Das geschah aber. "Am Ende musst du dich dann halt mit dem Unentschieden begnügen. Kein Weltuntergang - aber natürlich sehr schade", bilanzierte Streich geknickt. Durch den Sieg der Hoffenheimer in Augsburg rutschte Freiburg zudem auf Rang vier ab.