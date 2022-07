Höler: "Ich habe es ja allen gezeigt"

Der Sonntag begann für Lucas Höler mit einem Ständchen seiner Teamkollegen. Freiburgs Angreifer feierte im Trainingslager in Österreich seinen 28. Geburtstag. Mit dem kicker sprach der Stürmer am Nachmittag über das Älterwerden, Erfahrung, Entwicklung und bislang noch unerfüllte Träume.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Schruns berichtet Thiemo Müller

Geburtstage im Trainingslager sind Sie ja gewohnt, passend dazu spendierte Trainer Christian Streich der Mannschaft einen freien Sonntagnachmittag und Abend. Wie wird gefeiert, Herr Höler?

Ich fahre mit den Jungs auf den Berg, wir essen einen leckeren Kaiserschmarrn. Mehr ist nicht geplant, aber das werden wir genießen.

Hört man als Leistungssportler mit 28 Jahren schon eine biologische Uhr ticken?

Also, ich jedenfalls nicht. Ich bin seit meinem Karrierebeginn praktisch verletzungsfrei, mein Körper ist topfit. Da beschäftigen mich keine anderen Gedanken.

Zumal sich das ideale Stürmeralter auf Top-Niveau deutlich nach hinten verschoben zu haben scheint. Siehe Lewandowski, Benzema, Messi, Cristiano Ronaldo...

Stimmt. Wenn die Erfahrung dazu kommt, macht dich das noch besser. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich das bei mir auch so bestätigen sollte (lacht).

Sie sind ohnehin ein Paradebeispiel für stetige Weiterentwicklung. Haben Sie ein Gefühl dafür, wieviel Luft nach oben noch besteht?

Bis jetzt gab es kein Jahr, in dem ich mich nicht weiterentwickelt hätte. Ich arbeite jeden Tag daran und hoffe, dass es so weitergeht. Es gibt immer Verbesserungspotenzial, ein Ende ist für mich nicht in Sicht.

Nach Ihrem Wechsel aus Sandhausen im Januar 2018 hatten Sie anfangs speziell in der Öffentlichkeit einen schweren Stand. Fühlten Sie sich verkannt?

Es war ein Riesenschritt aus der 2. Liga in die Erste. Es ist normal, dass man da Zeit braucht. Verein, Trainer und Mannschaft standen hinter mir und haben mir diese Zeit gegeben. Das hat mir extrem geholfen. Was von außen kam, war teilweise kontraproduktiv, ist mir letztendlich aber egal. Ich habe es ja allen gezeigt und mein Ziel erreicht, mich als Stammspieler in der Bundesliga zu etablieren.

Eine alte Fußballweisheit lautet: Technik ist Kopfsache. Stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu?

Auf jeden Fall. Ich war nie ein schlechter Techniker. Aber wenn du Bundesliga spielst, ist der Druck extrem hoch. Schon kleine Fehler nagen am Selbstbewusstsein. Dann kann das auch mal so aussehen, als hätte man technische Probleme. Der Kopf spielt da eine große Rolle, ich bin sowieso ein Kopfmensch. Bei mir war es schon immer ganz wichtig, ob ich mit einer guten oder schlechten Aktion ins Spiel starte. Aber auch mental bin ich gereift, die Ausschläge sind längst nicht mehr so groß wie früher.

War also der Kopf bzw. der mentale Aspekt zu Karrierebeginn der limitierende Faktor?

Vielleicht, ja. Aber ich finde, dass eine Entwicklung generell Zeit braucht. Ich bin nicht das Wunderkind, das schon mit 18 die Bundesliga aufmischen konnte. Ich habe mich von Liga zu Liga hochgekämpft. Darauf bin ich stolz, egal wie lange es gedauert hat.

Vermissen Sie dieses Verständnis in der Branche generell? Die Perspektiven von Spielern werden ja gerne schon unmittelbar nach der Juniorenzeit abschließend beurteilt…

In meinen Augen ist das Schwachsinn. Doch das muss letztlich jeder Entscheider selbst wissen. Jeder Spieler ist ein Unikat. Keiner kann voraussehen, wann eine individuelle Entwicklung so richtig losgeht oder wann sie zu Ende ist.

Konkurrenzkampf? Lucas Höler will sich behaupten. IMAGO/Eibner

Mit den Verpflichtungen von Gregoritsch, Doan und Kyereh ist der Konkurrenzdruck beim SC gerade in der Offensive deutlich größer geworden. Macht sich das schon bemerkbar?

Zunächst mal sind es alle nette Jungs, die wir sehr gut aufgenommen haben. In einer Saison mit drei Wettbewerben werden wir alle brauchen, der Verein hat sich da extrem gut aufgestellt. Und im Training bringt uns die Konkurrenz ebenfalls weiter. Wer mit guten Spielern trainiert, wird auch selbst besser.

Mit Ihrer Klasse in Sachen Laufstärke oder der Arbeit gegen den Ball besitzen Sie im Kader als Stürmer ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Sind Sie so selbstbewusst zu sagen: Wenn Ihre Leistung stimmt, bleiben Sie gesetzt?

Auf jeden Fall. Ich bin nach den letzten Jahren sehr selbstbewusst. Wenn ich meine Leistung bringe, werde ich spielen. Ich bin stolz, meinen Teil zur extrem guten letzten Saison beigetragen zu haben. Meine Ambition ist, meinen Stammplatz nicht herzugeben.

Dass Sie gerne mehr Tore beisteuern würden, haben Sie selbst oft genug eingeräumt. Mit welchem Gefühl gehen Sie aus einem Testspiel wie am Samstag beim 4:3 gegen St. Gallen, als Sie zwar den Siegtreffer markierten, aber vorher auch gute Möglichkeiten liegen ließen?

Ich habe mich geärgert, weil ich mindestens ein Tor mehr hätte machen müssen. Aber ich bin auch sehr froh, letztendlich doch noch getroffen zu haben. Ich werde weiter daran arbeiten. Nach dem Training nehmen wir Stürmer uns fast immer noch einen Torhüter dazu, um Abschlüsse zu trainieren und eine Selbstverständlichkeit reinzukriegen. Aber Spiel bleibt etwas anderes als Training. Da gibt es kein Patentrezept.

Im kicker-Interview Ende Februar erklärten Sie, wie wichtig Nico Schlotterbecks "große Klappe" für die Mannschaft sei. Wie sehr fehlt sie Ihnen jetzt?

Nico ist auf und neben dem Platz ein extremer Verlust. Wir müssen jetzt alle eine größere Klappe kriegen, um diese eine große Klappe zu ersetzen (lacht).

Rückkehrer Matthias Ginter ist kraft seiner Vita ebenfalls Führungsspieler, aber von außen betrachtet auf eine ganz andere, ruhige Art.

Matze ist ein ruhigerer Typ, mit Nico in dieser Hinsicht nicht zu vergleichen. Trotzdem ist er ein absoluter Führungsspieler, der uns extrem gut. Das merkt man schon in den ersten Trainingstagen. Matze hat viel Erfahrung, gerade auf dem Niveau, das künftig zusätzlich auf uns zukommt in der Europa League.

Apropos: Haben Sie international einen Wunschgegner?

Die beiden englischen Klubs sind natürlich brutal attraktiv: Gegen Arsenal oder ManUnited anzutreten, wäre super. Oder auch die beiden römischen Vereine. Ich hoffe sehr, dass wir einen Gegner aus diesem Quartett zugelost bekommen.

Stichwort England: Würden Sie mit Ihrer Spielweise nicht bestens in die Premier League passen?

Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass ich ein typischer England-Spieler sei. Ich schließe nichts aus, auch nicht das Ausland. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, noch sehr lange in Freiburg zu bleiben, wo ich mich extrem wohlfühle.

Hat mit dem SC Freiburg auch 2022/23 Großes vor - persönlich und als Ganzes: Lucas Höler. IMAGO/camera4+

Bei Ihrem gewachsenen Selbstbewusstsein ist das Thema Nationalmannschaft…

… natürlich ein Traum.

Für dessen Erfüllung Sie aber wohl mehr Tore schießen müssten…?

Wahrscheinlich. Stammspieler in der Bundesliga bin ich, meine Leistung ist nicht so schlecht. Wenn ich noch an der Anzahl meiner Tore arbeiten könnte, würde vielleicht nicht mehr viel entgegenstehen.

Klassische Torjäger setzen sich gerne eine Zielmarke für die anstehende Saison.

Das mache ich trotzdem nicht, es wäre unnötiger Druck. Wenn es mehr werden als die sieben Tore in der vergangenen Saison, nehme ich das aber gerne an.