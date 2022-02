Höler: "Es war eher ein großes Kopf-Problem"

Stürmer Lucas Höler hat nach seinem imposanten Aufstieg als Profifußballer allgemein sich auch während seiner Freiburger Zeit beeindruckend weiterentwickelt - trotz Hindernissen. Darüber spricht der SC-Leistungsträger im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Bremen-Liga in Blumenthal, Regionalliga in Oldenburg, 3. Liga bei Mainz 05 II, 2. Liga in Sandhausen, Bundesliga in Freiburg - Höler ist in beeindruckender Manier die Ligenleiter hochgeklettert. Doch kurz nachdem er im Januar 2018 beim Sport-Club angekommen war, schien sein Limit erreicht. Der physisch und läuferisch starke Angreifer konnte in puncto Intensität im Oberhaus mithalten, offenbarte aber deutliche spielerische und technische Defizite.

"Ich weiß gar nicht, ob ich mich technisch so sehr weiterentwickelt habe. Ich war weder in der Jugend noch auf meinen ersten Senioren-Stationen ein schlechter Techniker, aber ich konnte das zu Beginn in der Bundesliga nicht gut umsetzen", verrät Höler im kicker-Interview (Montagsausgabe) im Rückblick den Grund für den damaligen Eindruck von außen: "Der Druck hat einiges mit mir gemacht, die Gegenspieler waren alle noch mal besser. Wenn ich einen Fehler gemacht hatte, war ich noch nervöser. Es war in der Anfangszeit eher ein großes Kopf-Problem, inzwischen kann ich damit viel besser umgehen."

Ein abstoßendes gesellschaftliches Phänomen der heutigen Zeit erschwerte Hölers Start beim SC zusätzlich: "In der Anfangszeit hatte ich leider auch Probleme mit Hassnachrichten bei Social Media", erzählt der 27-Jährige: "Ich brauchte Zeit, damit umzugehen, weil ich das vorher nicht kannte. Neben dem Trainer haben mir meine Teamkollegen geholfen, meine Frau und meine Familie standen immer an meiner Seite. Als ich das verarbeitet oder akzeptiert hatte, dass das leider Teil des Fußballgeschäftes ist, wurde es besser."

Trotz der Hindernisse habe er "eigentlich nicht" an seiner Bundesliga-Tauglichkeit gezweifelt: "Ich wusste, dass ich mich bisher immer hochgearbeitet habe und jedes Mal Zeit brauchte, um mich an eine neue Liga anzupassen. Die Verantwortlichen haben mir die Zeit gegeben und haben ja auch irgendetwas in mir gesehen. Deswegen habe ich einfach versucht, weiter zu arbeiten und konzentriert zu bleiben und wusste, dass ich es irgendwie schaffen werde. Deshalb bin ich jetzt überglücklich."

Ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung. Lucas Höler

Höler zieht ein erfreuliches Zwischenfazit: "Ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung und extrem selbstbewusst diese Saison. Ich freue mich, dass ich mich so gesteigert habe, verletzungsfrei bin und merke die Anerkennung der Mitspieler und des Trainers." Am Samstag erzielte der Leistungsträger beim 3:0 gegen Hertha sein fünftes Saisontor im 24. Einsatz, sieht sich aber längst noch nicht am Ende seiner Entwicklung.

