Höler-Ersatz muss "gegen den Ball Präsenz zeigen"

Lucas Höler gehört auch in dieser Saison zu den Konstanten beim SC Freiburg. Im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (Sonntag, 15.30 Uhr) wird er erstmals in dieser Saison fehlen. Wer ihn ersetzen soll, ließ Trainer Christian Streich offen.

Bei der 1:4-Niederlage gegen Leipzig hat Höler seine fünfte Gelbe Karte gesehen, und kann dementsprechend beim Spiel seines Teams in Darmstadt nur zuschauen. Zuletzt stand der Stürmer dreimal in Folge in der Startelf, wie meistens in dieser Saison: In 23 Spielen hat er begonnen, fünfmal wurde er eingewechselt. Auf sieben Tore und drei Vorlagen kam der 29-Jährige dabei. Allerdings wird er beim Sport-Club nicht nur an seinen Scorerpunkten gemessen, er wird auch für seine Zweikampfhärte und Laufbereitschaft geschätzt.

Deswegen verwundert es auch nicht, dass Streich vor allem auf das Anforderungsprofil zu sprechen kommt, als es um den Ersatz für Höler in Darmstadt geht: "Torgefahr ist das eine, das Verteidigen gegen den Ball das andere." Und in dieser Hinsicht hatte der SC-Coach nicht nur bei den Verteidigern und Mittelfeldspielern, sondern auch bei den Offensiven gegen RB einiges zu kritisieren. "Wir haben nicht sieben oder acht Spieler hintendrin, die alles wegverteidigen, im Moment schon gar nicht", erklärte Streich, "und dann muss vorne Präsenz da sein, und die war nicht im nötigen Maß da gegen Leipzig."

Deswegen wisse er noch nicht, "in welcher Konstellation wir spielen". Es gehe auch um "die Mischung zwischen Größe, Athletik, Schnelligkeit und Zweikampf". Beim 3:0-Sieg in Mönchengladbach habe sie gepasst, auch wenn sie personell mit Michael Gregoritsch zentral zwischen Lucas Höler und Merlin Röhl genau gleich besetzt war wie gegen Leipzig. Als Alternative kommen Roland Sallai und Vincenzo Grifo in Frage, der nach seiner Einwechslung gegen Leipzig als einziger getroffen hat, sowie Winter-Neuzugang Florent Muslija. Bei Sallai zögert der SC-Coach noch ein wenig mit einem Startelfmandat, weil der ungarische Nationalspieler gerade erst nach einer Muskelverletzung zurückgekehrt ist, und als "Sprintertyp" anfällig für eine weitere ist. Bei Röhl (Probleme mit der Bauchmuskulatur) ist noch unklar, ob er dabei sein kann.

Streich legt sich bei Doan fest

Festgelegt hat sich Streich bei Ritsu Doan. Der japanische Nationalspieler werde "auf dem Platz stehen", sagte er und verband das mit dem ausdrücklichen Lob, dass der 25-Jährige Kritik angenommen habe. Schon vor seiner Abreise zur Asienmeisterschaft habe es ein Gespräch mit Doan gegeben, und seitdem zeige er "eine andere Präsenz, er hat sich verbessert und deswegen hat er auch immer gespielt", erklärte der SC-Trainer. "Er hat eine ganz andere Körpersprache, dadurch ist auch offensiv wieder besser." Das gelte auch für Sallai, fügte der SC-Coach hinzu.