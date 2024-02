Höjlund stellt Tor-Rekord auf: "Ich habe nie an mir gezweifelt"

Rasmus Höjlund brauchte lange für sein erstes Premier-League-Tor - und ist seitdem nicht mehr zu bremsen. Erik ten Hag wundert der "starke Charakter" des 21-Jährigen nicht.

Die Tor-Serie hält: Rasmus Höjlund wird in Luton von den Teamkollegen gefeiert. IMAGO/Action Plus

Für Manchester United war die Champions-League-Gruppenphase ein Debakel, für Rasmus Höjlund persönlich aber ein Segen. Weil er in den sechs Spielen fünfmal traf, hielt sich das Geraune über seine Premier-League-Bilanz in Grenzen. Die Königsklasse verschaffte ihm Zeit, die er inzwischen nicht mehr benötigt: Aus dem Geraune ist inzwischen ein Gestaune geworden.

Als er am Sonntag ManUniteds 2:1-Sieg bei Kellerkind Luton Town mit einem Doppelpack in den ersten knapp sieben Spielminuten auf den Weg brachte, hinterließ Höjlund den Eindruck eines Stürmers, dem alles gelingt, und der glaubt, dass ihm alles gelingen kann: Erst nutzte er einen Patzer in der Defensive gnadenlos, indem er den Torhüter sicher umkurvte. Dann hielt er infolge einer Ecke instinktiv seine nicht nur breite Brust in einen Volleyschuss und lenkte den Ball so unhaltbar ins Netz.

In seinen ersten 14 Ligaspielen war Höjlund torlos geblieben, doch seit seinem Premierentor am Boxing Day gegen Aston Villa (3:2) strömt es nur so aus der Ketchupflasche: Seit Sonntag ist Höjlund mit 21 Jahren und 14 Tagen der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte, der in sechs aufeinanderfolgenden Partien mindestens einmal getroffen hat.

"Ich habe nie an mir gezweifelt", betont der dänische Nationalspieler, der ManUnited im Sommer eine Sockelablöse von 75 Millionen Euro wert war, obwohl er da in Bergamo erst eine Saison in einer Topliga verbracht und dabei in 32 Spielen neun Tore erzielt hatte. Es könne einen schon runterziehen, wenn man "bei so hohen Erwartungen" so lange torlos bleibe. "Aber ich habe immer an mich geglaubt."

Ten Hag: "Er ist resilient und willensstark"

Sein Trainer tat es sowieso - und fühlt sich nun bestätigt. "Wir sind mit der Verpflichtung sehr zufrieden", sagte Erik ten Hag am Sonntag. "Wir haben den richtigen Charakter verpflichtet, weil er auch unter Stress Leistung bringen kann. Wenn die Dinge gegen ihn laufen wie in der ersten Saisonhälfte, ist er resilient und willensstark."

Damals hatte er bei einigen aberkannten Toren auch in der Liga bereits seine Abschlussfähigkeiten gezeigt, in der Champions League sowieso. "Natürlich hat er ein wenig Unterstützung gebraucht, es ist ja nicht so leicht, wenn du so jung bist und in einem neuen Klub, einer neuen Liga. Die Momente, die als Stürmer wichtig sind, um Selbstvertrauen aufzubauen, waren nicht da", so ten Hag. "Aber man sieht, dass er ein Kämpfer ist."

Im Ringen um einen Champions-League-Platz, der seit Sonntag nur noch fünf statt sechs Punkte entfernt ist, ist Höjlund der gerade größte Trumpf der Red Devils. Die Wette, die sie mit dessen teurer Verpflichtung eingegangen sind, könnten sie früher als erwartet gewinnen.