Höheres Mindestalter für Schiedsrichter? - Aalen-Coach Wolf appelliert an Verbände

Der Südwest-Regionalligist VfR Aalen fühlte sich am Wochenende vom Schiedsrichter benachteiligt. Coach Uwe Wolf fordert von den Verbänden ein Umdenken.

Was war geschehen? Bei der 1:2-Niederlage Aalens gegen die TSG Balingen am 24. Spieltag der Südweststaffel flog zunächst Aalens Tim Schmidt in der 68. Minute mit der Roten Karte vom Platz. In der 80. Minute schickte Schiedsrichter Lukas Heim dann auch noch VfR-Coach Uwe Wolf auf die Tribüne, nachdem dieser den Ball weggeworfen hatte.

Wolf: "Mitten in unserer Drangphase macht so ein Mensch das Spiel kaputt"

Doch nicht seine eigene Hinausstellung, sondern der Platzverweis gegen Schmidt, der in der 62. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Aalener erzielt hatte, erregte Wolfs Gemüt: "Das war nie im Leben Rot", urteilte Wolf über das Foul von Schmidt, der Balingens Kaan Akkaya im Mittelkreis gefoult hatte. Für Ex-Profi Wolf war die Entscheidung von Heim der Knackpunkt der Partie. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen, wenn der Schiedsrichter Tim nicht vom Platz stellt", sagte der 54-Jährige und legte nach: "Mitten in unserer Drangphase macht so ein Mensch das Spiel kaputt."

Wolf forderte als Konsequenz die Verbände dazu auf, über eine Anhebung des Mindestalters für Schiedsrichter nachzudenken. Hintergrund: Lukas Heim gehört mit seinen 25 Jahren zu den jüngeren Vertretern seiner Zunft. "Man sollte sich Gedanken machen, ob man die Altersgrenze wieder nach oben verschiebt und auch in der 4. Liga erfahrene Schiedsrichter hat."

Kapitän Abruscia sieht Gründe für Niederlage auch bei eigenen Fehlern

Allerdings suchten die Aalener die Gründe für die Niederlage nicht nur bei Heim. "Wir machen auch immer wiederkehrende Fehler, die zu den Toren führen", fasste sich Kapitän Alessandro Abruscia an die eigene Nase. Unter dem Strich stand die fünfte Niederlage für Aalen, das Balingen in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen musste.