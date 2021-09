Höhere Ambitionen: Christian Knappmann hört am Saisonende bei Westfalia Herne auf

Beim SC Westfalia Herne geht im Sommer eine Ära zu Ende: Nach dann insgesamt sieben Jahren beim Traditionsklub wird Trainer Christian Knappmann aufhören, sein Weg wird ihn wohl in den Profifußball führen.

Christian Knappmann wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer des SC Westfalia Herne sein. Bei der "WAZ" wurde der 40-Jährige dahingehend zitiert, dass sein Akku nur noch bis zum 30. Juni 2022 halte. Dann endet eine insgesamt siebenjährige Zeit als Spieler, Nachwuchskoordinator und Trainer in Herne.

Für Außenstehende drängt sich die Frage auf, ob es sich der Tabellenletzte in seiner prekären sportlichen Situation leisten könne, die komplette Spielzeit mit einem Trainer fortzuführen, der schon jetzt Ermüdungserscheinungen wittert. "Wer Christian an der Seitenlinie sieht, der merkt, dass er weiter mit Emotionen dabei ist", beschwichtigt Hernes Vorstandsvorsitzender Ingo Brüggemann auf kicker-Nachfrage.

Vielmehr sei es so, dass der klamme Oberligist nicht die Möglichkeiten bieten könne, die sich ein ambitionierter Trainer wie Knappmann wünschen würde. Angeblich strebt der Mann mit der markanten Glatze eine Tätigkeit als Co-Trainer in der 3. Liga an. "Wir sind klassischer Amateurfußball, Christian ist aber ein Profi, möchte davon leben", äußert Brüggemann Verständnis.

Auch aus der Mannschaft kämen Signale, dass man sich bis Saisonende mit und für Knappmann zerreißen wolle. Bei der Nachfolgersuche hat Westfalia nun alle Zeit der Welt: "In den letzten Tagen sind schon einige Bewerbungen eingetrudelt, unabhängig, in welcher Liga wir zukünftig spielen", gibt sich Hernes Vorstandschef optimistisch, auch nach Knappmann einen guten Trainer für Herne gewinnen zu können.