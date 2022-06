"Höhepunkt der Vorbereitung": Dynamo Dresden empfängt den BVB

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat am Samstag Details zu seiner Saison-Eröffnung preisgegeben: Am 9. Juli gastiert Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund im Rudolf-Harbig-Stadion.

Das Duell mit dem BVB bezeichnen die Dresdner in ihrer Pressemitteilung als "Höhepunkt der Sommer-Vorbereitung". Tickets für das Testspiel werden ab dem 28. Juni für Mitglieder und tags darauf im freien Verkauf erhältlich sein, über die exakten Verkaufswege will die SGD zeitnah informieren.

"Wir freuen uns sehr auf die Begegnung mit Borussia Dortmund", wird Jürgen Wehlend, Geschäftsführer bei Dynamo, zitiert: "Für die Sportgemeinschaft bedeutet dieses schwarz-gelbe Aufeinandertreffen das sportliche und emotionale Highlight unserer Sommer-Vorbereitung. Unser Dank gilt insbesondere den Verantwortlichen des BVB für das Ermöglichen dieser Partie."

Auch Sportgeschäftsführer Ralf Becker fiebert schon jetzt dem Duell mit dem deutschen Vizemeister entgegen. "Unsere neu zusammengestellte Mannschaft hat mit großem Engagement und viel Energie die Sommer-Vorbereitung aufgenommen. Wir möchten uns vor unseren Fans positiv präsentieren und uns gemeinsam auf die bevorstehende Spielzeit einstimmen", so der 51-Jährige.

In Dynamos Stellungnahme kommt mit Carsten Cramer auch ein Geschäftsführer des BVB zu Wort. "Wir freuen uns auf das Gastspiel in Dresden, das zu einem für uns noch frühen Zeitpunkt der Vorbereitung dennoch bereits ein anspruchsvolles Kräftemessen bereithält", gesteht der 53-Jährige: "Darüber hinaus werden die beiden schwarz-gelben Fanlager - nicht zuletzt für unsere vielen Fans in den ostdeutschen Bundesländern ist das Spiel sicher ein Highlight - für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen."