Höger zum Platzverweis: "Ich sehe die Verzweiflung und die Überforderung"

Eigentlich hatte Waldhof Mannheim laut Routinier Marco Höger bei der 0:1-Niederlage beim FC Ingolstadt ein "ordentliches Auswärtsspiel" abgeliefert, bei dem auch Trainer Christian Neidhart die Moral seiner Elf lobte, die auch in Unterzahl "das Spiel weiterhin auf ein Tor bestimmt" habe. Dennoch dominierte nicht die Mannschaftsleistung, sondern eine Szene die Analysen: Der Platzverweis gegen Mannheims Marco Höger - und damit verbunden auch die Leistung von Schiedsrichter Robin Braun.

Denn der hatte in der 67. Minute nach einem Foul von Höger an Llugiqi auf Notbremse entschieden und den Mannheimer mit Rot vom Platz gestellt, obwohl mit Riedel noch ein weiterer Abwehrspieler der Gäste in unmittelbarer Nähe eingriffsbereit war. "Es sind zwei Spieler noch dahinter, der Freistoß ist unstrittig, aber es ist keine Rote Karte", erklärte ein sichtlich angefressener Neidhart die Situation am Mikrofon von MagentaSport.

Besonnener zeigte sich Höger, für den die Situation in seiner Pofi-Laufbahn ein Novum darstellte: "Ich habe in meiner langen Karriere - und ich habe an vielen Orten gespielt und mit vielen Schiedsrichtern zu tun gehabt - keinen Platzverweis gehabt. Und jetzt spiele ich in der 3. Liga und krieg hier einmal glatt rot". Dennoch zeigte der Mannheimer Verständnis für den Unparteiischen: "Ich guck dem Schiedsrichter in die Augen und sehe die Verzweiflung und die Überforderung dann teilweise", führte Höger aus und erklärte, dass die Unparteiischen aufgrund des fehlenden Videoschiedsrichters in der 3. Liga "ein bisschen Opfer seien".

Für Neidhart war die Höger-Szene unterdessen nicht die einzige Situation, die ihm sauer aufstieß. Er sah zusätzlich in der 87. Minute Potenzial für einen Elfmeterpfiff. Marcel Costly bekam den Ball bei einem Angriff von Dominik Kother auf dem Boden liegend an den Stützarm - eine Situation, die laut Regelwerk nicht zwangsläufig als Handspiel gewertet werden muss und sollte. Diese Regel sorgte beim Trainer der Mannheimer für Unverständnis: "Der Ball geht ja trotzdem nicht weiter, er würde ja trotzdem zum Tor laufen. Für mich völliger Quatsch und von daher ein absolut unverdienter Sieg für Ingolstadt", lautete das Schlussfazit von Neidhart.