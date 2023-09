Höger: "Am Anfang bin ich auch mal falsch abgebogen"

U-21- statt Profikabine: Marco Höger findet sich beim 1. FC Köln in neuer Rolle wieder. Im Interview spricht der Routinier über seine Rückkehr zur Effzeh, seine besondere Rolle im Team und wie es in den kommenden Jahren mit ihm weitergehen soll.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Herr Höger, Sie waren während Ihrer Verletzungspause Stammgast am Geißbockheim. Wann war klar, dass Sie zum FC zurückkehren würden?

Es gab schon lange Gespräche, dass ich nach meiner aktiven Karriere zurückkomme. Da waren Horst Heldt und Alex Wehrle noch hier. Dass ich aber tatsächlich als Spieler zurückkomme, das hat sich erst relativ spät ergeben. Ich habe guten Kontakt zu Thomas Kessler, auch zu Christian Keller und Lukas Berg. Irgendwann kam die Idee, dass es eigentlich gut passen könnte, vorausgesetzt meine Gesundheit und mein Körper spielen mit.

Wie groß war die Umstellung für Sie, fortan im Franz-Kremer-Stadion und nicht in Müngersdorf aufzulaufen?

Am Anfang ist es natürlich etwas seltsam und komisch. Da bin ich vielleicht auch mal falsch abgebogen Richtung Profi-Räume. Aber grundsätzlich kenne ich von früher auch alle anderen Räumlichkeiten hier im NLZ. Deswegen habe ich mich relativ schnell gut eingelebt. Das Franz-Kremer-Stadion kenne ich von den Trainingseinheiten und Testspielen früher. Grundsätzlich macht es Spaß, und der Charme hier vom Geißbockheim sucht einfach seinesgleichen.

Die Regionalliga West ist Neuland für Sie. Wie empfinden Sie das Niveau der Spielklasse?

Das ist ganz ordentlich und gar nicht so groß abweichend von der 3. Liga. Individuell ist das schon noch ein Unterschied, aber vom Physischen und der Intensität her ist es ähnlich.

Sind Ihre Gegenspieler möglicherweise besonders motiviert, dem großen Namen Paroli zu bieten?

Ja, das merkt man gelegentlich schon. In den Vorbereitungsspielen fand ich es noch etwas extremer. Aber grundsätzlich ist das alles völlig im Rahmen.

Körperliche Fitness steht erst einmal über allem. Marco Höger

Sie wurden erwartungsgemäß Kapitän, mussten sich aber nach Ihrem Kreuzbandriss selbst erst einmal zurück kämpfen. Wie anspruchsvoll war und ist dieser Spagat?

Das ist natürlich eine Herausforderung, weil körperliche Fitness erst einmal über allem steht. Aber ich habe auch noch den Ehrgeiz, sportlich vorangehen zu können, und nicht nur in der Kabine. Ich bin nach der achtmonatigen Verletzungspause körperlich noch nicht bei einhundert Prozent, aber es wird jetzt von Mal zu Mal besser.

Wie haben Sie sich in Ihre neue Rolle als Leader der U 21 eingelebt?

Mein Charakter bringt es ein bisschen mit, dass ich bei allen Mannschaften immer diese Rolle innehatte. Schon ganz früh in Aachen, als ich noch in der zweiten Liga gespielt habe, war ich relativ schnell im Mannschaftsrat, auf Schalke, hier beim FC und in Mannheim, bei meiner letzten Profi-Station, war es dann auch noch mal so. Neu ist jetzt allerdings, dass es eine U 21 ist, die hier beim FC extrem jung aufgestellt ist. Da hast du auch noch mal ganz andere Themen, die ich bisher bei meinen Stationen im Profifußball nicht hatte. Da spielt der Erziehungsgedanke eine Rolle, die Disziplin und das Verhalten außerhalb des Platzes. Das ist hier natürlich noch mal was eine neue Erfahrung, aber es macht auch Spaß.

Welchen Eindruck haben Sie von der aktuellen Mannschaft?

Die Jungs sind alle sehr talentiert. Sie wissen auch schon teilweise sehr gut, worum es geht. Ich muss jedem Einzelnen bei uns in der Mannschaft ein Kompliment machen. Das ist super angenehm und passt echt gut!

Was ist in dieser Saison für die U 21 möglich und was ist Ihr persönliches Ziel?

Mein persönliches Ziel ist, jetzt erst einmal gesund zu bleiben, gerade nach der letzten Saison. Als Mannschaft wollen wir zusehen, dass wir eine sorgenfreie Saison spielen und anders als im vergangenen Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Meine Aufgabe ist es, die Jungs an den Herren-Fußball und an den Profi-Fußball heranzuführen. Für mich wäre es das größte Lob, wenn viele Jungs es schaffen, nach und nach in den Trainingsbetrieb bei den Profis integriert zu werden und vielleicht der eine oder andere auch seine Einsätze bekommt. Dafür nehme ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Punkt weniger in Kauf.

War und ist eine Rückkehr ins Bundesliga-Team eigentlich komplett ausgeschlossen?

Der Plan war jetzt ganz klar, in der U 21 mitzuhelfen, die jungen Talente oben ranzuführen. Man weiß im Fußball natürlich nie, was passiert, deswegen sollte man nichts ausschließen. Aber weder vom Verein noch von mir war es so angedacht. Wenn Not am Mann ist, steht jeder im Verein bereit für Hilfe, so auch ich. Der FC ist mein Herzensverein, ich war seit Kindertagen Fan. Aber grundsätzlich ist meine Rolle, hier die erfahrene Führungspersönlichkeit in der U 21 und den Jungs eine Hilfe zu sein, in den Profifußball zu kommen.

Würde es Sie denn grundsätzlich reizen, unter Steffen Baumgart zu trainieren und spielen?

Steffen und ich laufen uns hier öfter über den Weg, und wir quatschen natürlich da auch das eine oder andere Mal. Ich denke schon, dass es echt cool sein könnte, aber auch echt fordernd. Aber das ist nicht das Thema.

Ich spiele Fußball, seit ich vier Jahre alt bin. Das ist dann irgendwann auch mal genug. Marco Höger

Sie haben beim FC einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Hängen Sie die Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel?

Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie es danach grundsätzlich weitergeht. Nach der langen Verletzungspause muss ich jetzt erst einmal schauen, wie es sportlich und körperlich funktioniert, wie es auch dem Trainerteam oder dem Verein gefällt. Und dann wird man da mit Sicherheit irgendwann darüber sprechen, in welche Richtung das gehen kann. Grundsätzlich aber muss man jetzt erst mal schauen, dass wir auch die Saison so stabil weitermachen, wie wir den Start jetzt geschafft haben.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach der Karriere? Gab es diesbezüglich eventuell auch Vereinbarungen mit dem FC?

Das ist auch noch nicht so ausgereift. Grundsätzlich vorstellen könnte ich mir relativ viel. Aber ich weiß noch nicht, ob ich nach meiner aktiven Karriere unbedingt von heute auf morgen wieder jeden Tag auf den Platz will, was im Trainergeschäft ja der Fall wäre. Vielleicht möchte ich auch einfach mal weg davon, jeden Tag die Fußballschuhe schnüren zu müssen. Ich spiele Fußball, seit ich vier Jahre alt bin. Das ist dann irgendwann auch mal genug, gerade wenn man es hauptberuflich macht im Profifußball. Da gehören dann auch noch viele andere Themen dazu, die kräftezehrend sind. Andererseits kenne ich mich auch gut genug, dass ich ohne den Sport nicht viel mit mir anfangen kann (lacht). Im Fußball bleiben würde ich schon, aber in welche Richtung es da genau geht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Vorbereitet habe ich mich aber sowohl für den Trainer- als auch für den administrativen Teil.