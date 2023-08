Höfler und Günter: Routiniers als Pokal-Gewinner

Das 2:0 gegen Oberligist Oberachern hinterließ am Sonntag gemischte Gefühle beim SC Freiburg. Zu den klaren Gewinnern zählten zwei eingewechselte Routiniers.

Dass er zum Liga-Start am kommenden Samstag bei der TSG Hoffenheim wieder mit Christian Günter (30) in der Startelf plant, lässt sich aus Christian Streichs Worten unschwer heraushören. In der ersten Pokalrunde gegen Oberligist SV Oberachern (2:0) hatte Freiburgs Coach "keinen Offensiven draußen lassen wollen", weil die entsprechenden Akteure eine Woche zuvor bei der Generalprobe gegen den FC Empoli (2:0) überzeugt hatten. Zudem stand bei Günter vier Wochen nach dessen Armbruch inklusive Operation noch ein gewisser Trainingsrückstand zubuche. Nach seiner Einwechslung gegen Oberachern aber zeigte der Kapitän nicht allein wegen seines erlösenden Distanzschusses zum 1:0 prompt, "dass er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist", wie Streich herausstellt. Und: "Natürlich bekommt man in so einem Spiel auch Hinweise für nächste Woche. Es muss nicht sein, dass wir in Hoffenheim genauso anfangen."

Streichs Lob für den Kapitän: "So verhält man sich, so präsentiert man sich"

Genau genommen ist es sogar sehr unwahrscheinlich. "Ich fühle mich auf jeden Fall bereit für die Anfangself", erklärte Günter nach seinem Pokal-Auftritt - und erhielt von Streich auch noch ein Kompliment dafür, wie er die Reservistenrolle am Sonntag angenommen hatte: "Er ist ein absoluter Vollprofi. Als von den Kollegen gewählter Kapitän hat er auch ein Signal gesetzt. Wenn ein Spieler wie er draußen bleibt und dann so auf den Platz kommt, zeigt das allen anderen: So verhält man sich, so präsentiert man sich." Was übrigens genauso für Nicolas Höfler (33) galt. Als er für Merlin Röhl ins Spiel kam, sei direkt "eine andere Struktur dagewesen", lobt Streich, dank Höflers "strategischen Fähigkeiten mit beiden Beinen. Er hat für Rhythmus gesorgt, der dann auch ansteckt. Umso ärgerlicher, dass er in Hoffenheim nicht zur Verfügung steht".

Mildernde Umstände für Vorbereitungsgewinner Röhl

Wegen Höflers Rotsperre bleibt es dabei, dass Vorbereitungsgewinner Röhl zum Ligastart auf der Doppelsechs eingeplant ist. Trotz der bescheidenen Vorstellung des Youngsters gegen den Oberligisten, für die es indes auch mildernde Umstände gibt. "Er hat im Zweikampf in der ersten Halbzeit einen ganz, ganz üblen Schlag abbekommen", berichtete Streich, "das hat ihn sehr, sehr beeinträchtigt. Er konnte nicht mehr richtig auftreten." Stand jetzt soll Röhl aber ebenso wie der gegen Oberachern angeschlagen fehlende Noah Weißhaupt am Mittwoch wieder ins Teamtraining einsteigen.