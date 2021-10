Höfler übers neue Stadion: "Wir sind schon ein Stück weit verliebt"

Erster Sieg im zweiten Anlauf: Während Christian Streich noch Eingewöhnungszeit im neuen Stadion für sich reklamiert, sind die Spieler um Nicolas Höfler schon gut angekommen. Geht es nach dem Sechser, dürfen die Freiburger Fans auf weitere Freudentage in nächster Zeit hoffen.

Aufgrund der 2G-Regel war die Hütte erstmals voll, also zumindest der Bereich für die Heimfans wurde am Samstag als ausverkauft vermeldet. Durch den in einer schwachen Phase nach der Pause unnötig aufs Spiel gesetzten, letztlich aber klar verdienten 3:1-Sieg gegen Schlusslicht Fürth surft der SC Freiburg als einzig noch ungeschlagenes Team der drei deutschen Profiligen weiter auf der Erfolgswelle. Und hat mit dem ersten Dreier nach dem 1:1 gegen Leipzig vor zwei Wochen nun auch das neue Europa-Park-Stadion so richtig eingeweiht.

Die Atmosphäre im mit 31.500 Menschen gefüllten Neubau war der Gesamtlage entsprechend prächtig. "Es ist mega. Wir haben hier eine geile Schüssel, da kommt richtig Stimmung auf", findet auch Höfler und verrät: "Wir sind alle schon ein Stück weit verliebt." Mit "alle" meint der Mittelfeldstratege wohl vor allem die Mannschaft und bestätigt damit die These seines Trainers.

Die Mannschaft fremdelt nicht, das sind junge Menschen. Christian Streich

"Die Mannschaft fremdelt nicht, das sind junge Menschen, die sind anders als ich", sagte Christian Streich nach dem inklusive des Eröffnungstestspiels gegen St. Pauli dritten Auftritt in der neuen Heimat am anderen Ende der Stadt. "Ich brauche Monate und Jahre, immer im Prozess. Ich war 25 Jahre drüben. Das ist irgendwie mein halbes Leben", sinnierte der 56-Jährige über seine prägende Zeit im kultigen Dreisamstadion und ließ dennoch Offenheit gegenüber dem Neuen durchblicken: "Ich fremdele auch nicht hier, aber es ist hier alles neu, es ist mir nicht so vertraut wie das andere - aber ich fands schön."

Höfler will "in zwei, drei Monaten schauen"

Der Sieg wird dieses Urteil wesentlich beeinflusst haben. Sechs davon hat der SC diese Saison schon eingetütet, neben vier Unentschieden. Wohin kann dieser interne Rekordstart des aktuellen Tabellendritten noch führen? "Wir haben einen extrem guten Zusammenhalt in der Mannschaft, extrem viel Klasse, auch in der Breite", gibt sich Höfler, dessen Stimmungshoch auch mit seinem ersten Saisontor zu erklären war, sehr selbstbewusst: "Wenn wir so weitermachen wie bisher, das auf den Platz bringen, mit dieser Überzeugung und dem Engagement, werden wir in den nächsten Spielen noch viele Punkte sammeln. Dann schauen wir mal in zwei, drei Monaten, wo wir stehen und wo es hingeht."

Bis dahin haben sich die SC-Akteure auch noch mehr an ihr neues Stadion gewöhnt, das sie mutmaßlich im Laufe des Novembers dann auch als tägliche Trainingsstätte beziehen werden. Weitere Siege würden diesen Prozess freilich beschleunigen.