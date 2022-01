Höfler: So bleibt Freiburg bis zum Ende oben dabei

Mit Glück in der Schlüsselminute, letztlich aber verdient, gewann Freiburg mit 2:0 gegen Stuttgart und hat sich auch in der Liga nach der Klatsche in Dortmund zurückgemeldet. Mittelfeldstratege Nicolas Höfler traut dem SC auch am Saisonende einen Platz im oberen Tabellenbereich zu.

Freiburgs Nicolas Höfler (links) zeigt es an: Oben in der Tabelle soll der Sport-Club bleiben. imago images/Pressefoto Baumann

"Der Knackpunkt sind die zwei Situationen, bis dahin hatten wir nicht immer Zugriff", kommentierte Christian Streich die Schlüsselminute im Baden-Württemberg-Duell. Erst nahm Schiedsrichter Tobias Stieler seinen aufgrund des Duells zwischen Alexis Tibidi und Lukas Kübler verhängten Strafstoß für Stuttgart nach einem On-Field-Review zurück, dann zappelte der Ball 60 Sekunden später im Netz hinter VfB-Keeper Florian Müller. Hiroki Ito hatte einen Distanzschuss von Nicolas Höfler abgefälscht.

Wir haben wahnsinnig viel malocht. Christian Streich

In diesen Schlüsselszenen hatte der SC also Glück, beherrschte danach jedoch die Partie. "Wir haben in der vorderen Linie wahnsinnig viel malocht, haben immer wieder versucht, die Innenverteidiger unter Druck zu setzen", analysierte Streich: "So hatten wir in der zweiten Hälfte ein Übergewicht, haben uns ein paar Torchancen erarbeitet, und wir haben das meiste vom Tor weghalten können."

Höfler: Richtige Reaktion "extrem wichtig für uns"

Am Ende stand ein klares Chancenplus zugunsten der Freiburger (6:1), die ihre fünfte Möglichkeit durch Kevin Schade kaltschnäuzig zum entscheidenden 2:0 nutzten. So hat sich der Sport-Club nach dem eindrucksvollen 4:1-Pokalerfolg in Hoffenheim auch in der Liga nach der 1:5-Klatsche in Dortmund zurückgemeldet. "Wir sind alle froh und es ist extrem wichtig für uns, dass wir auch nach dem Pokalspiel in der Liga eine Reaktion gezeigt haben, denn das Spiel in Dortmund war richtig schlecht von uns", freute sich Nicolas Höfler.

Freiburg steht nun mit zwei Zählern Rückstand auf den Dritten Leverkusen auf Platz 5, hat fürs Erste gezeigt, dass der Auftritt beim BVB offenbar nur ein Ausrutscher war. Es gibt darauf zwar natürlich noch keine belastbare Antwort, dennoch ist die Frage weiterhin spannend: Kann der SC auch am Saisonende dort oben stehen?

Wir haben extreme Qualität in der Mannschaft, bis auf das Spiel in Dortmund haben wir das die letzten Monate auch regelmäßig gezeigt. Nicolas Höfler

"Ich glaube schon", sagte Mittelfeldstratege Höfler bei "Sky" und nannte zumindest nachvollziehbare Argumente und Bedingungen für seine positive Prognose: "Wir haben extreme Qualität in der Mannschaft, bis auf das Spiel in Dortmund haben wir das die letzten Wochen und Monate auch regelmäßig auf dem Platz gezeigt. Wenn wir diese Linie weiterfahren, unsere Leistung abrufen und der eine für den anderen kämpft, dann sind wir extrem stark, dann ist es sehr schwierig gegen uns zu gewinnen. Anders gesagt: Dann ist die Wahrscheinlichkeit für uns hoch, viele Spiele zu gewinnen oder positiv zu gestalten."

Lesen Sie auch: Mislintat redet sich wegen Elfmeter in Rage: "Wenn es selbst die Freiburger sagen ..."