Höfler: "Das werden wir weiter im Training thematisieren"

Nach drei Siegen in Serie kam Freiburg gegen Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus. Nicolas Höfler sprach danach über Torschütze Grifo, den fehlenden Kapitän, offensives Steigerungspotenzial und Ansprüche in Gladbach.

1:1 gegen Leverkusen nach eigener Führung. Sind Sie zufrieden, Herr Höfler?

Ich fand Leverkusen echt gut, wir haben es ordentlich gemacht. Unterm Strich in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt und nicht viel zugelassen, wenn, dann nur so ein bisschen was aus der Ferne und kurz vor Schluss die Doppelchance. Eine leichte Enttäuschung ist da, aber wir haben gegen einen starken Gegner einen Punkt geholt. Damit müssen wir auch mal leben.

Bayer hat nach dem Anpfiff kurz ein 4-3-3 angetäuscht, dann ist Robert Andrich zurück in eine Abwehr-Dreierkette. Haben Sie damit gerechnet?

Wir haben uns auf Dreierkette vorbereitet, das hat uns wenig überrascht. Wir haben dann selbst das System umgestellt und einen besseren Zugriff bekommen.

Wie war es nach 153 Pflichtspielen in Serie ohne Christian Günter zu spielen?

Klar, nach so viele Spielen, die wir und ich mit ihm gespielt haben, war es komisch. Aber ich glaube, Kübi (Lukas Kübler, Anm. d. Red.) hat das überragend gemacht gegen Frimpong und Diaby, die er auf seiner Seite hatte. Das war okay, aber wir freuen uns natürlich, wenn Günni nächste Woche wieder dabei ist.

Hat man bei Vincenzo Grifos Freistoßtor gespürt, dass ihn die Auslosung in der Europa League, wo es im Achtelfinale gegen Juventus Turin geht, zusätzlich beflügelt hat?

Dass er das kann, wissen wir. Das hat er oft genug bewiesen. Es war wichtig für uns, dass wir 1:0 in Führung gegangen sind, weil wir uns aus dem Spiel heraus nicht ganz so viele Chancen erspielen konnten. Das ist für uns alle nicht überraschend, dass er das kann.

Wie ordnen Sie die bisherige Bilanz in 2023 ein, nachdem es auswärts mit dem 0:6 in Wolfsburg und 1:5 in Dortmund unerwartet negativ losgegangen war?

Der erste Eindruck seit dem Re-Start war leicht negativ behaftet, wenn wir die zwei blöden Spiele ausklammern, stehen wir auch punktemäßig sehr gut da. Im Vergleich zur Vorrunde haben wir jetzt zwei Punkte verloren. Bis dahin hatten wir genauso viele Punkte geholt wie zum Start der Vorrunde. Wir können zufrieden sein, müssen aber schauen, dass wir uns trotzdem weiter stabilisieren. Gerade mit Ball haben wir zu viele Phasen, in denen wir zu viele Bälle schlagen und nicht das zeigen, was wir in der Vorrunde gezeigt haben. Das ist ein Prozess, da kommen wir wieder hin. Wir müssen Geduld haben und einfach weiterarbeiten.

Überzeugte als rechter Schienenspieler: Lucas Höler. IMAGO/Eibner

Das Offensivspiel wurde sicher etwas erschwert, als Lucas Höler erstmals als rechter Schienenspieler eingesetzt wurde und dementsprechend vorne in den gefährlichen Räumen fehlte.

Ab dem Moment, wo Luci rechts gespielt hat, hat uns das, so mein Eindruck im Spiel, spielerisch gutgetan. Sie haben viele gute Sachen auf der rechten Seite gemacht und dafür gesorgt, dass wir dann mehr Ballbesitz hatten. Die Zielstrebigkeit vorne, um uns dann Torchancen zu erspielen, hat uns aber einen Tick gefehlt.

Da ist überragend, darauf freuen wir uns alle brutal. Nicolas Höfler zum EL-Duell mit Juventus Turin

Wo hapert es derzeit konkret im Angriffsspiel?

Die Momente, in denen wir außen sind, müssen wir nutzen, um zu flanken und auch konsequent mit zwei, drei oder vier Spielern die Box zu besetzen, um torgefährlich werden. Das ist in den letzten Wochen schon aufgefallen. Das haben wir im Training thematisiert und werden es auch weiter thematisieren, damit wir da wieder einen Schritt nach vorne machen können, um - was wichtig ist - Tore aus dem Spiel machen zu können.

Dennoch präsentiert sich Freiburg zuletzt wieder sehr stabil und ist Fünfter, knapp hinter dem Dritten, Gladbach hat zwölf Punkte weniger: Ist es inzwischen so, dass der SC mit dem berechtigten Anspruch auf drei Punkte zur Borussia reist?

Über die Jahre haben wir einen Prozess gemacht, der uns viel stabiler dastehen lässt. Vor ein paar Jahren haben wir vielleicht gedacht, ein Punkt in Gladbach reicht. Wir gehen aber in jedes Auswärtsspiel, um zu gewinnen. Das wollten wir auch in Dortmund. Aber man hat ja gesehen, was da passiert ist. Es geht darum, dass wir unsere Leistung bringen und dann zeigen, dass wir auch diese Qualität haben, die Woche für Woche auch abzurufen.

Fünf Tage später steigt das erste Duell mit Juventus in Italien. Was löst das in Ihnen aus?

Da ist überragend, darauf freuen wir uns alle brutal. Eine große Mannschaft kommt nach Freiburg in einem Pflichtspiel. Auch dort wird es ein großes Erlebnis gegen diese Marke, diesen Verein Juventus Turin.