Höchster Sieg: DFB-Team stellt einen Rekord auf - und verpasst einen anderen knapp

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft den höchsten Sieg ihrer EM-Historie gefeiert. Zu einem anderen Rekord fehlte nur ein Tor.

Viel Grund zum Jubeln: Das DFB-Team am Freitagabend. Anadolu via Getty Images

Als Emre Can wenige Sekunden vor Abpfiff des Eröffnungsspiels gegen Schottland noch das 5:1 erzielte, da war es für den Nachnominierten selbst "eine verrückte Story", wie er am ZDF-Mikrofon mitteilte, für die meisten Zuschauer war es unerhebliche Ergebnisschrauberei - und für die EM-Archivare war es historisch.

Denn durch den Treffer zum 5:1 hat Deutschland den höchsten Sieg seiner EM-Historie verbucht. Bisher teilten sich diese Ehre drei deutsche 3:0-Siege - kurioserweise gleich zwei davon in der K.-o.-Runde: Im Achtelfinale 2016 gegen die Slowakei (wie am Freitagabend bereits mit Neuer, Kimmich und Kroos in der Startelf) sowie im Finale 1972 gegen die Sowjetunion, als die DFB-Elf durch einen Doppelpack von Gerd Müller ihren ersten EM-Triumph überhaupt feiern konnte. Dazu gesellte sich bislang ein 3:0 gegen Russland in der Gruppenphase 1996 - ein Turnier, das ebenfalls mit dem Titel endete.

Das Endergebnis von München bedeutete außerdem zwei weitere Einträge in die EM-Geschichtsbücher: Es war einerseits mit sechs Toren das mit sechs Toren geteilt torreichste deutsche Spiel bei einer Europameisterschaft - gemeinsam mit dem 4:2 gegen Griechenland im Viertelfinale 2012 -, und andererseits das erste 5:1 überhaupt bei einer EM-Endrunde. Noch in keiner anderen Partie hatte nach 90 Minuten dieses Ergebnis auf der Anzeigetafel gestanden.

Für einen anderen ewigen EM-Rekord fehlte der deutschen Elf am Ende nur ein Tor: Der Titel des höchsten Sieges der gesamten EM-Geschichte gehört weiterhin den Niederlanden: Oranje schlug im Viertelfinale der Heim-EM 2000 Jugoslawien unter anderem durch einen Dreierpack von Patrick Kluivert mit 6:1. Auch insgesamt vier weitere Spiele, die mit 5:0 endeten, liegen noch vor dem deutschen Eröffnungs-Spektakel.