Höchster Altersschnitt der Geschichte: Leipzigs Kader kommt in die Jahre

Beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Frankfurt kam die Leipziger Startelf auf einen Altersschnitt von über 28 Jahre, nie zuvor ging RB mit einer derart betagten Formation in ein Bundesliga-Spiel.

Als der frischgebackene Aufsteiger RB Leipzig am 10. September 2016 beim 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund den ersten Bundesliga-Sieg seiner Geschichte feierte, hatten die von Ralph Hasenhüttl eingesetzten Spieler einen Altersschnitt von 24,1 Jahre und waren damit genau zwei Jahre jünger als die des Kontrahenten: Mit einem 20-jährigen Lukas Klostermann, einem ebenfalls 20-jährigen Timo Werner, einem 22-jährigen Yussuf Poulsen, einem 23-jährigen Willi Orban, einem 24-jährigen Marcel Halstenberg und einem 25-jährigen Emil Forsberg.

Dieses Sextett steht auch sechseinhalb Jahre später bei der Neuauflage dieses Duells am Freitagabend im Dortmunder Signal Iduna Park im Leipziger Kader. Doch für die sechs Profis gilt wie für den gesamten RB-Kader: Sie sind in die Jahre gekommen. Beim 2:1-Sieg vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt kam die Startelf auf einen Altersschnitt von 28,01 Jahre, nie zuvor ging RB mit einer derart betagten Formation in ein Bundesliga-Spiel. Gleich fünf Spieler hatten dabei die 30er-Marke überschritten, neben Orban, Halstenberg und Forsberg auch Team-Senior Kevin Kampl (32) und Torhüter Janis Blaswich (31).

Dies ist beileibe keine Momentaufnahme, sondern vielmehr die Fortsetzung eines Trends. In den ersten vier Bundesliga-Jahren stand in allen Spielen eine Startformation auf dem Platz, die im Schnitt unter 26 Jahre alt war. Am 26. Spieltag der Saison 2020/21, einem 1:0 in Bielefeld, berief der damalige Trainer Julian Nagelsmann dann die mit 26,5 Jahren älteste Startelf seiner zweijährigen Amtszeit. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison, einem 4:0 gegen den FC Augsburg, kratzte die von Domenico Tedesco benannte Anfangs-Formation (27,8) bereits an der Marke von 28 Jahren, die nun Marco Rose gegen Frankfurt erstmals knackte.

Uns allen ist bewusst, dass der Kader in den nächsten zwölf bis 18 Monaten ein anderes Gesicht bekommen wird. Max Eberl

Diesen Trend zu stoppen, ist eine der Hauptaufgaben, die sich Max Eberl bei der Personalplanung für die kommende Saison zum Ziel gesetzt hat. "Der Kader ist herausragend bestückt, aber uns allen ist bewusst, dass er in den nächsten zwölf bis 18 Monaten ein anderes Gesicht bekommen wird", sagte der neue Sport-Geschäftsführer im Interview mit dem kicker: "Da geht es nicht nur um Leistungsträger, sondern auch um arrivierte Spieler, die den Verein in den letzten Tagen getragen haben. Da wird und muss man sich in aller Ruhe zusammensetzen."

Roses Lob für Halstenberg

Dies betrifft in erster Linie die Routiniers Kampl, Halstenberg und Poulsen, deren Verträge im nächsten Jahr auslaufen und mit denen deshalb Zukunfts-Gespräche anstehen. Mittelfeldspieler Kampl, unter Tedesco Stammspieler, ist unter Marco Rose ins Hintertreffen geraten und wurde seit Jahresbeginn kaum noch eingesetzt. Auch für Urgestein Poulsen, den Dienstältesten im RB-Kader, verläuft die Saison mit viel Reservistendasein und wenig Spielzeit unbefriedigend. Dagegen hat sich Linksverteidiger Marcel Halstenberg im Konkurrenzkampf mit WM-Teilnehmer David Raum bemerkenswert häufig durchgesetzt, und Rose drückte erst am Donnerstag wieder seine Wertschätzung aus: "Halste ist ein toller Mensch. Dann ist er ein ausgezeichneter Fußballer in vielen Bereichen. Er versteht das Spiel, er weiß, wann was und wie zu tun ist. Er ist technisch sauber, kann verteidigen und gute Flanken schlagen. Und er versteht unsere Art und Weise, Fußball zu spielen." Allerdings ist Halstenberg inzwischen auch schon 31.

Eberl will natürlich auch in Zukunft nicht auf arrivierte Spieler verzichten: "Du wirst Korsettstangen brauchen, damit sich junge Spieler entwickeln können." Doch um Platz im Kader für die Verjüngung zu schaffen, reichen die bereits feststehenden Wechsel von Christopher Nkunku (25/FC Chelsea) und Konrad Laimer (25/FC Bayern), zwei Leistungsträger im besten Fußballer-Alter, sowie die dann auslaufende Leihe von Abdou Diallo (26/zurück zu Paris St. Germain) nicht aus. Weitere Trennungen sind da wohl unausweichlich.

Eberl: "Ich möchte entwicklungsfähige, junge und hungrige Spieler"

Bei den Neuzugängen will Eberl die einst vom langjährigen RB-Macher Ralf Rangnick ausgegebene Maxime, stets hochtalentierte Profis unter 24 Jahren zu holen, fortsetzen. "Das ist exakt die Philosophie, die ich bevorzuge. Ich möchte entwicklungsfähige, junge und hungrige Spieler bekommen, die Bock haben, Leipzig weiter oben zu halten", so Eberl.

Erste Schritte sind dabei bereits gemacht mit der Verpflichtung von Nicolas Seiwald (21) von RB Salzburg, der Laimers Planstelle einnehmen soll. Noch vor Eberls Zeit wurde im August unter der Federführung von Ex-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ein weiterer Profi aus Salzburg verpflichtet: Die slowenische Sturmhoffnung Benjamin Sesko (19) soll ab Sommer den Leipziger Angriff beleben. Rund 45 Millionen Euro wandern für dieses Duo aus Leipzig zum ehemaligen Schwesterverein. Doch dies ist erst der Anfang bei Eberls Auftrag, RB Leipzig einen neuen, jüngeren Anstrich zu verpassen.