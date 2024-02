Höchste Vorsicht bei Sané und de Ligt

Der ohnehin dünne und aufgrund von zahlreichen Verletzungen arg dezimierte Bayernkader hat zwar in dieser Wintertransferperiode drei Profis hinzubekommen - trotzdem droht für das Topspiel bei Bayer Leverkusen eine zusätzliche Personalnot.

Es lässt sich sicherlich darüber diskutieren, ob die Gelben Karten für Matthijs de Ligt und Leroy Sané beim Auswärtsspiel in Augsburg (3:2) gerechtfertigt waren. Sie passten jedenfalls zur Linie von Schiedsrichter Christian Dingert, der mit zunehmender Spielzeit ein wenig kleinlich die Verwarnungen verteilte - auf beiden Seiten. Nun ist es, wie es ist. Lamentieren bringt nichts. Klar ist nur: Sané und de Ligt müssen gehörig aufpassen.

Beide Bayernprofis stehen seither bei vier Gelben Karten. Die nächste, also die fünfte, bedeutet automatisch eine Sperre, die den FC Bayern diesmal extrem hart treffen würde. Sollte Sané oder de Ligt oder beide Gelb sehen, müssten derjenige oder beide nächste Woche beim Spitzenspiel in Leverkusen zuschauen. Beide wären gerade sehr schwer zu ersetzen.

In der Offensive hat Trainer Thomas Tuchel deutlich mehr Möglichkeiten - vor allem nach dem vorzeitigen Transfer von Bryan Zaragoza, der ein halbes Jahr früher vom FC Granada nach München kommt. Mit Jamal Musiala, Mathys Tel, Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting wären immerhin noch vier weitere Angreifer (für die drei Position hinter Harry Kane) im FCB-Kader. Serge Gnabry (Aufbautraining) und Kingsley Coman (Innenbandriss) fallen beide noch aus.

In der Abwehr würde es problematisch werden

Problematisch würde es in der Abwehr werden. Dayot Upamecano (Muskelverletzung) braucht voraussichtlich noch zwei Wochen bis zu seinem Comeback; die Rückkehr von Min-Jae Kim hängt vom Spiel an diesem Freitag ab. Setzt sich Südkorea im Viertelfinale gegen Australien durch, wäre der Verteidiger noch bis 12. Februar beim Nationalteam. Damit bliebe nur noch Eric Dier als gelernter Innenverteidiger. Dann müsste wohl Leon Goretzka wieder im Abwehrzentrum aushelfen - was allerdings weitere Konsequenzen hätte.

Schließlich müsste dadurch sein Platz im Mittelfeld neu vergeben werden. Das Problem: Konrad Laimer wird das Gipfelduell wegen eines Muskelbündelrisses sicher verpassen, bei Joshua Kimmich (Schulterverletzung) lässt sich die Ausfallzeit bislang schwer vorhersagen. Blieben Aleksander Pavlovic und Raphael Guerreiro - als einzige Optionen für eine Doppelsechs. Musiala und Müller könnten im Notfall eine Doppel-Acht bilden - bei einem alleinigen Sechser.

Ja, all das ist sehr viel "was wäre wenn". Um all das zu vermeiden, sollten Sané und de Ligt aber höchst vorsichtig sein.

