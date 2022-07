Hodentumore und Hodenkrebs: Risikofaktoren, Heilungschancen, Betroffene

BVB-Stürmer Sebastien Haller ist nach Timo Baumgartl und Marco Richter schon der dritte Bundesligaprofi, bei dem 2022 ein Hodentumor entdeckt wird. Das ist offenbar Zufall.

Hodentumore sind nach Informationen der Universitätsmedizin Göttingen in den meisten Fällen bösartig - doch die Heilungschancen sind sehr gut. Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft ist Hodenkrebs mit einem Anteil von etwa 1,6 Prozent aller Krebsneuerkrankungen eine eher seltene Tumorerkrankung. Im Unterschied zu den meisten anderen dieser Erkrankungen sind die Betroffenen jedoch zumeist noch jung. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 38 Jahren.

Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums, sieht Fußball-Profis nicht als besondere Risikogruppe. "Lebensstilfaktoren oder bestimmte Sportarten haben keinen Einfluss auf die Entstehung von Hodenkrebs", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Hodenkrebs ist letzten Endes eine Erkrankung, die in den allermeisten Fällen rein zufällig entsteht, ohne dass ein bekannter Risikofaktor vorliegen würde."

Selbst in fortgeschrittenen Stadien besteht eine gute Heilungschance

Trotzdem gebe es auch Männer, die ein erhöhtes Risiko hätten, etwa wenn sie auf einer Seite bereits einmal Hodenkrebs hatten, einen angeborenen Hodenhochstand hatten, ihr Vater oder Bruder Hodenkrebs hatte oder sie an Fruchtbarkeitsstörungen leiden.

"In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Neuerkrankungen an Hodenkrebs in Deutschland nicht gravierend verändert", sagte Weg-Remers. Das belege die Statistik vom Zentrum für Krebsregisterdaten. Im Frühstadium wird Hodenkrebs laut Deutscher Krebsgesellschaft praktisch immer geheilt. Selbst in fortgeschrittenen Stadien besteht eine gute Heilungschance. Die Krebsgesellschaft rät zum regelmäßigen Abtasten der Hoden, um Auffälligkeiten festzustellen.