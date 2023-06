Hodenkrebs-Studie: Kein saisonaler Zusammenhang

Im vergangenen Jahr hatten vier Bundesliga-Profis eine Hodenkrebserkrankung publik gemacht. Eine daraufhin durgeführte Studie kam nun zu dem Schluss, dass die Jahreszeit offenbar keinen Einfluss auf die Diagnose hat.

Sebastien Haller war 2022 an Hodenkrebs erkrankt. Inzwischen kann der BVB-Stürmer wieder in der Bundesliga spielen. IMAGO/Laci Perenyi

Zwischen Mai und September 2022 hatten mit Timo Baumgartl (Union Berlin), Marco Richter, Jean-Paul Boetius (beide Hertha BSC) und Sebastien Haller (Borussia Dortmund) gleich vier Bundesliga-Profis die Diagnose Hodenkrebs öffentlich gemacht. Daraufhin hatte eine Forschungsgruppe eine mögliche jahreszeitliche Häufung untersucht.

Das Ergebnis der Studie von Prof. Dr. Klaus-Peter Dieckmann, Ärztlicher Leiter des Hodentumorzentrums der Asklepios Klinik Altona, dem Robert Koch-Institut (RKI) und der Universität Essen: Es besteht kein saisonaler Zusammenhang.

"Wir haben 31.000 Fälle von Hodentumor-Erkrankungen der letzten elf Jahre aus Deutschland hinsichtlich ihres Diagnosezeitraumes ausgewertet", so Dieckmann. "Wenn es tatsächlich eine erkennbare jahreszeitliche Häufung gegeben hätte, könnten wir in der Ursachenforschung beispielsweise einen intensiveren Blick auf den Vitamin-D-Stoffwechsel oder direkte Sonneneinstrahlung werfen. Ziel ist ja grundsätzlich, Ursachen zu erkennen, um Erkrankungen so weit möglich zu vermeiden."

Deshalb sei das Ergebnis "für die Krebsforschung auf diesem Gebiet ein Erkenntnisgewinn, der uns davor schützt, falsche Wege zu gehen".

Die vier 2022 erkrankten Bundesligaprofis haben inzwischen allesamt ihr Comeback gefeiert. Bei Hodenkrebs, von dem zumeist Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren betroffen sind, gelten die Heilungschancen generell als sehr gut.