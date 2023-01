Hockey-WM 2023 in Indien: Zeitplan, Favoriten, TV

In Indien findet im Januar 2023 die Hockey-Weltmeisterschaft statt. Fragen und Antworten zu den Titelkämpfen.

Die deutschen Hockey-Herren sind bei der WM in Indien mit dabei. AFP via Getty Images

Wann und wo findet die Hockey-WM 2023 statt?

Die Hockey-Weltmeisterschaft 2023 wird vom 13. bis 29. Januar in Indien ausgetragen. 16 Nationen kämpfen an den Spielorten Bhubaneswar und Rourkela im Nordosten des Landes (Staat Odisha) um den Titel.

Wie sieht der Zeitplan der Hockey-WM aus?

Eröffnet wird das Turnier am 13. Januar mit dem Spiel Argentinien gegen Südafrika. Insgesamt werden 44 Partien ausgetragen, bis der Titelträger feststeht.

In welchen Stadien wird gespielt?

Das Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar mit einer Kapazität für 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und das Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela - hier passen 20.000 Fans rein -, sind die Spielstätten bei dieser WM. Die Stadien liegen 450 Kilometer voneinander entfernt, das in Rourkela wurde extra für diese WM gebaut.

Das deutsche Team spielt seine ersten beiden Gruppenspiele in Bhubaneswar, das dritte Match findet dann in Rourkela statt.

Welche Nationen nehmen teil?

Von den 16 Nationen kommen sieben aus Europa (Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, England, Spanien und Wales), vier aus Asien (Japan, Südkorea, Malaysia und Gastgeber Indien), je zwei aus Südamerika (Argentinien und Chile) und Ozeanien (Australien, Neuseeland) sowie eine aus Afrika (Südafrika).

Wer ist Rekord-Weltmeister?

Seit 1971 werden Hockey-Weltmeisterschaften ausgetragen. Pakistan hat sich vier Mal den Titel geholt und ist damit Rekord-Champion vor den Niederlanden und Australien (je 3). Insgesamt gab es mit Pakistan, den Niederlanden, Australien, Deutschland (2002 und 2006), Indien und Belgien sechs verschiedene Weltmeister.

Wer ist Titelverteidiger?

Belgien holte sich bei der WM 2018 (ebenfalls in Bhubaneswar) den Titel. Im Finale gewannen die "Red Lions" gegen den Nachbarn Niederlande mit 3:2 nach Penaltyschießen. Deutschland scheiterte im Viertelfinale mit 1:2 am späteren Weltmeister und aktuellen Weltranglistenzweiten.

Wie ist der Turnier-Modus?

Gespielt wird in vier Vierergruppen vom 13. bis 20. Januar. Deutschland spielt in Gruppe B gegen Titelverteidiger Belgien, Japan und Südkorea. Die Erstplatzierten ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Am 22. und 23. Januar folgt das sogenannte "Crossover": Dort spielen die jeweils Zweitplatzierten einer Gruppe gegen die Drittplatzierten und ermitteln weitere Viertelfinalisten. Die Runde der letzten Acht findet am 24. und 25. Januar statt, die Halbfinals am 27. Januar, das Spiel um Platz 3 sowie das Endspiel steigen am 29. Januar.

Alle entscheidenden Spiele werden in Bhubaneswar ausgetragen, in Rourkela finden Gruppen- und Platzierungsspiele statt.

Wann spielt das deutsche Team?

Bundestrainer André Henning. picture alliance / foto2press

Deutschland eröffnet das Turnier aus seiner Sicht mit dem Spiel gegen Japan am 14. Januar. Zwei Tage später geht es gegen Belgien - beide Partien finden in Bhubaneswar statt. Das Gruppenfinale gegen Südkorea wird dann am 20. Januar in Rourkela ausgetragen. Alle drei Partien beginnen um 14.30 Uhr deutscher Zeit.

Wie sind die Aussichten der Deutschen?

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft, kurz auch die "Honamas" genannt, hat sich als Zweiter bei der EuroHockey Championships 2021 für Indien qualifiziert. Die letzte Medaille gab es mit Silber bei der WM 2010 (Niederlage gegen Australien). Als Weltranglisten-Vierter strebt das Team um Kapitän Mats Grambusch den Titel an. "Für mich gibt es immer nur das Ziel, die Goldmedaille zu holen", sagte der 30-Jährige: "Die Qualität dafür haben wir."

Wo läuft die Hockey-WM live in TV und Stream?

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle 44 Partien dieser WM exklusiv. Über die App sowie über die linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele auch im Relive auf den kürzlich gestarteten und frei empfangbaren linearen Streaming-Kanälen DAZN FAST und DAZN FAST+ gezeigt.