Hockey-Herren verlieren gegen Favorit Belgien

Die deutschen Hockey-Herren haben im zweiten Gruppenspiel beim Olympia-Turnier in Tokio die erste Niederlage kassiert. Im Duell mit Weltmeister Belgien unterlag das Team mit 1:3.

Alexander Herzbruch & Co. unterlagen gegen Belgien. Getty Images

Martin Häner erzielte im Schlussabschnitt den einzigen Treffer für das Team von Bundestrainer Kais al Saadi. Zum Auftakt hatte die DHB-Auswahl mit 7:1 gegen Kanada einen Pflichtsieg eingefahren.



Nach fünf Minuten lenkte Niklas Bosserhoff eine scharfe Hereingabe von Cedric Charlier unglücklich ins eigene Tor, nur wenig später erhöhte der Belgier (7.) mit einem satten Schuss zum 2:0.

Im dritten Viertel verwandelte der bislang überragende Alexander Hendrickx eine Strafecke zu seinem vierten Turniertreffer für Belgien. Das deutsche Team erspielte sich in diesem Abschnitt zwar mehrere Chancen, scheiterte aber lange Zeit am starken belgischen Keeper Vincent Vanasch.

Häner gelingt Ehrentreffer

Nach einer Strafecke erzielte Häner (51.) seinen zweiten Treffer in Tokio, die deutsche Schlussoffensive blieb aber erfolglos.

Am Dienstag (5.15 Uhr MESZ) treffen die deutschen Herren in einem Schlüsselspiel um eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde auf Großbritannien.



Nach dem 2:1-Auftaktsieg über die Britinnen bekommen es derweil die deutschen Damen am Montag (14.15 Uhr MESZ) mit Indien zu tun.