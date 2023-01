Hockey-Herren siegen zum Auftakt der Weltmeisterschaft

Arbeitssieg zum Auftakt: Die deutschen Hockey-Männer sind gegen Japan mit einem Erfolgserlebnis in die Weltmeisterschaft in Indien gestartet.

Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich am Samstag verdient mit 3:0 (0:0) gegen Außenseiter Japan durch. "Das war ein souveräner Auftakt. Es waren locker sechs, sieben Tore drin, aber wir sind auch so zufrieden", lobte Henning, während Torschütze Christopher Rühr von der Atmosphäre im gut besuchten Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneshwar schwärmte: "Vor 15.000 verrückten indischen Fans zu spielen, ist das beste Gefühl der Welt."

Zäher Beginn - Grambusch trifft nach Strafecke

Die Zuschauer sahen zu Beginn ein typisches Auftaktspiel: Das Team des Deutschen Hockey-Bundes tat sich schwer gegen die tiefstehenden Japaner und ließ die wenigen Chancen liegen.

In Hälfte zwei erhöhte Deutschland dann den Druck. Kapitän Mats Grambusch sorgte mit der fünften Strafecke für das erlösende 1:0 (35.). Kurz darauf erhöhte Rühr nach einem traumhaften Angriff (40.), ehe der Kölner Thies Prinz mit seinem ersten WM-Tor für den Endstand sorgte (48.).

DHB-Auswahl will an alte Erfolge anknüpfen

Am Dienstag wartet mit Titelverteidiger und Olympiasieger Belgien der erste dicke Brocken auf die Deutschen. Die Belgier bezwangen zum Auftakt Südkorea mit 5:0. Am Freitag steht eben jene Südkoreaner (Weltranglistenzehnte) das abschließende Gruppenspiel an (jeweils 14.30 Uhr MEZ/DAZN). Die einstmals erfolgsverwöhnte DHB-Auswahl peilt nach zehn Jahren ohne internationalen Titel den dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 an.

Bei der in Indien ausgespielten Endrunde kommen die vier Gruppenersten direkt ins Viertelfinale. In einer "Crossover"-Runde spielen die zweit- und drittplatzierten Nationen die restlichen Teilnehmer der K.-o.-Runde aus.