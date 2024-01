Hockey-Frauen auf Olympia-Kurs, Herren müssen kämpfen

Weltmeister Deutschland muss noch um sein Olympia-Ticket kämpfen. Gegen Chile darf das Team nicht verlieren. Bei den deutschen Hockey-Frauen sieht es dagegen deutlich besser aus.

Die deutschen Hockey-Herren haben beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele den zweiten Sieg nacheinander verpasst und müssen nun noch um den Halbfinaleinzug bangen. Der Weltmeister kam nach dem 9:0-Auftaktsieg gegen Kanada am Dienstag über ein 2:2 gegen Neuseeland nicht hinaus und benötigt nun im abschließenden Gruppenspiel gegen Chile am Donnerstag (11 Uhr/ARD-Livestream) ein Remis zum Sprung in die nächste Runde.

Mit einem Sieg wäre der erste Platz in der Gruppe A sicher. Die drei bestplatzierten Teams des Turniers sichern sich die Tickets für die Sommerspiele in Paris. Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Gonzalo Peillat und Tom Grambusch.

DHB-Frauen feiert Tor-Festival

Die deutschen Hockey-Damen haben mit einem Torfestival einen großen Schritt zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris gemacht. Die EM-Dritten stehen nach dem souveränen 10:0-Erfolg am Dienstag gegen Tschechien beim Qualifikationsturnier in Indien als Gruppenerster im Halbfinale und treffen dort am Donnerstag (12.00 Uhr/ARD-Livestream) auf Gastgeber Indien. "Wir nehmen es, wie es kommt. Es ist immer schön in Indien gegen Indien zu spielen", befand Bundestrainer Valentin Altenburg.

Mit einem Sieg hätten die Deutschen das Ticket für Paris in der Tasche. Im Falle einer Niederlage kann die Qualifikation mit einem Sieg im Spiel um Platz drei gegen den Verlierer des Halbfinales USA gegen Japan geschafft werden. Die besten drei Nationen sind für Olympia qualifiziert.

Die Treffer zum bislang höchsten Turniersieg für die DHB-Auswahl erzielten Sonja Zimmermann (3), Jette Fleschütz (2), Charlotte Stapenhorst (2), Nike Lorenz, Pauline Heinz und Selin Oruz.