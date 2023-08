Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Zeitplan, Favoriten, TV, Tickets

In Mönchengladbach findet im August 2023 die Hockey-Europameisterschaft statt. Fragen und Antworten zu den Titelkämpfen.

Wann und wo findet die Hockey-EM 2023 statt?

Die Europameisterschaften 2023 im Feldhockey, auch als "EuroHockey 2023" tituliert, finden in Deutschland statt. Wie zuletzt im Jahr 2011 werden alle Partien bei den Frauen und Herren in Mönchengladbach ausgetragen. "Für viele von uns wird das ein einmaliges Erlebnis, im eigenen Stadion um den Titel zu spielen", sagte Herren-Bundestrainer André Henning.

Wie sieht der Zeitplan der Hockey-EM aus?

Die Kontinentalmeisterschaften werden vom 17. bis 28. August 2023 durchgeführt. Die K.-o.-Runden- und Platzierungsspiele beginnen mit dem 24. August.

Spielstätte 2023: Der Hockeypark in Mönchengladbach. picture alliance / SvenSimon

Wo wird gespielt?

Alle 40 Spiele werden im SparkassenPark (Hockeypark) in Mönchengladbach ausgetragen. Das Stadion fasst 9.500 Zuschauer und hat extra für das Turnier einen neuen Kunstrasen und neue Flutlichter bekommen. Die letzten großen Hockey-Ereignisse in Mönchengladbach waren die Hockey-Weltmeisterschaft 2006 und die Europameisterschaften der Damen und Herren 2011.

Welche Nationen nehmen teil?

Neben Gastgeber Deutschland treten bei den Frauen die Niederlande, Belgien, Spanien, Italien, England, Irland und Schottland an. Bei den Herren stellen Deutschland, Belgien, England, Spanien, Österreich, die Niederlande, Frankreich und Wales das Teilnehmerfeld.

Wer ist Rekord-Europameister?

Bei den Männern ist der amtierende Weltmeister Deutschland mit acht EM-Titeln Rekord-Europameister vor den Niederlanden (6). Beide Nationen waren bei 14 von insgesamt 18 Titelkämpfen dabei (seit 1970).

Bei den Frauen dominierten die Niederlande mit elf Titelgewinnen auf EM-Ebene. Dahinter folgen Deutschland und England (je 2). Bislang gab es seit 1984 15 Europameisterschaften. Die Niederlande, Deutschland, England, Spanien und Irland waren je zwölf Mal dabei.

Wer ist Titelverteidiger?

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gewannen 2021 bei den Europameisterschaften in Amstelveen die gastgebenden Teams aus den Niederlanden. Deutschland wurde mit seinen Nationalteams jeweils Zweiter. Die beiden dritten Plätze belegte Belgien.

Wie ist der Turnier-Modus?

In der Gruppenphase der Hockey-Europameisterschaft 2023 wird es bei den Damen und Herren jeweils zwei Gruppen mit vier Teams geben. Jedes Land trifft einmal auf jeden seiner Gruppengegner, sodass es sechs Gruppenspiele pro Gruppe gibt.

Nach der Gruppenphase spielen die besten beiden Teams der Gruppen über Kreuz im Halbfinale gegeneinander. Die Verlierer der Halbfinals treffen im kleinen Finale um Platz drei aufeinander. Für die Gewinner der Halbfinals geht es im großen Finale um die Krone Europas. Die dritt- und viertplatzierten der Gruppen spielen im "Loser-Bracket" um die Plätze fünf bis acht.

Wann spielen die deutschen Teams?

Bundestrainer André Henning. picture alliance / foto2press

Die Frauen starten am 18. August gegen Schottland (19.30 Uhr), weiter geht es am 20. August gegen England (17.30 Uhr), ehe das Gruppenfinale am 22. August gegen Irland steigt (19.30 Uhr).

Die Männer beginnen am 19. August gegen Wales (18 Uhr), danach heißt am 21. August der Gegner Niederlande (18 Uhr). Im Duell mit Frankreich wird die Gruppe am 23. August (19.30 Uhr) beschlossen.

Je nach Abschneiden folgt danach ein Halbfinale oder die Spiele im Loser-Bracket.

Wie sind die Aussichten der Deutschen? Wer sind die Favoriten?

Gerade vor eigenem Publikum treten die deutschen Herren wie Frauen sehr ambitioniert an. Als amtierender Weltmeister wollen die "Honamas" um den Titel mitspielen. In der Gruppe sieht Henning insbesondere die Niederlande als hohe Hürde an, Vize-Weltmeister Belgien will auch um die Krone mitspielen.

Für Frauen-Bundestrainer Valentin Altenburg ist das Ziel zunächst einmal "ins Halbfinale einzuziehen". Hier sind die Niederlande als Rekordchampion traditionell sehr stark einzuschätzen.

Worum geht es noch?

Bei der EM 2023 geht es nicht nur um Gold, Silber und Bronze, sondern zudem um die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Siegerteams der "EuroHockey 2023" können ihr Ticket für das olympische Turnier buchen.

Daneben findet während der Hockey-EM die "Hockey ID / Para Hockey-Europameisterschaft" parallel in Mönchengladbach statt. Austragungsort ist das Gelände des GHTC Mönchengladbach - nur wenige Minuten vom großen Stadion entfernt. Das Finale des Para Hockey-Turniers wird am Mittwoch, 23. August 2023, im Hockeypark stattfinden.

Wo läuft die Hockey-WM live in TV und Stream?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften werden im Stream auf "sportschau.de" und "sportstudio.de" kostenfrei übertragen. Sollten die deutschen Teams die Finalspiele erreichen, gibt es diese live in den linearen Programmen von ARD und ZDF zu sehen. Alle 40 Spiele der Hockey-EM werden zudem bei "SPORT1 Extra" übertragen. Der EM-Pass kostet 19,99€ und kann auf "sport1extra.de" erworben werden.

Was kosten die Tickets?

Die Fans können für Mönchengladbach jeweils Tagestickets erwerben und so täglich mehrere Spiele live verfolgen. Das günstigste Ticket ist in der Preisklasse 3 ab 12,50 Euro zu erwerben. Zudem gibt es Dauerkarten und VIP-Pakete. Einzelne Spieltage sind jedoch schon ausverkauft. Infos gibt es unter "eurohockey2023.com/tickets".