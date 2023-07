Hochverdient und ganz entspannt: Alcaraz gewinnt Rekord-Viertelfinale

Carlos Alcaraz und Holger Rune kennen sich seit Jugendzeiten, spielten einst mit 14 gar gemeinsam Doppel. Nun kämpften beide um den Halbfinaleinzug in Wimbledon - am Ende setzte sich der Spanier in drei Sätzen durch.

Urschrei: Carlos Alcaraz. IMAGO/Shutterstock