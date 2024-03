"Hochtalentiert": TVB Stuttgart präsentiert Heinevetter-Nachfolger

Der TVB Stuttgart hat Planungssicherheit für die Position im Tor: Im Sommer kommt der "hochtalentierte" Luka Krivokapic aus Spanien, zudem hat Miljan Vujovic seinen Vertrag im Schwabenland verlängert.

Wie geht es im Stuttgarter Tor weiter nach der kurzen, nur zwei Jahre andauernden Ära von Silvio Heinevetter? Eine Antwort auf diese Frage hat der TVB am Freitag geliefert.

Als direkter Nachfolger für den zum ThSV Eisenach abwandernden 39-Jährigen kommt der 22-jährige Luka Krivokapic ins Schwabenland. Dieser wurde bei Pick Szeged ausgebildet und steht aktuell noch beim spanischen Klub Puerto Sagunto unter Vertrag. Krivokapic erhält in Stuttgart einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2028.

"Ich freue mich, dass ein aufstrebender Torhüter wie Luka sich für den TVB entschieden hat", wird Cheftrainer Michael Schweikardt auf der TVB-Website zitiert: "Er konnte durch seine Zeit bei Pick Szeged und einem Jahr in Spanien, mit viel Spielpraxis, bereits wichtige Erfahrungen sammeln. Wir sind überzeugt, dass er bei uns seine steile Entwicklung fortsetzen kann."

Krivokapic selbst nennt den TVB einen "tollen Verein mit optimalen Bedingungen", in der Bundesliga wolle er vor allem "viel lernen". In Deutschland auf sich aufmerksam machte Krivokapic unter anderem bei der U-21-Weltmeisterschaft - er kam beim Turnier im Sommer 2023 auf unübertroffene 93 Paraden in acht Spielen (Fangquote von 36,3 Prozent). Im Halbfinale war das Talent mit den Serben an Co-Gastgeber Deutschland gescheitert (30:40).

Neuer Vujovic-Vertrag gilt bis 2027 - Auch Tschentscher bleibt

Neben Neuzugang Krivokapic baut Stuttgart derweil weiterhin auf Miljan Vujovic, dessen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert wurde. Der 23-Jährige war 2022 von RK Celje zum aktuellen Bundesliga-15. gewechselt und legte seither eine steile Entwicklung hin (71 Pflichtspiele).

"Miljan ist mit seinen 23 Jahren immer noch ein sehr junger Torhüter, trotzdem verfügt er bereits über viel Erfahrung in der Bundesliga und auch der Champions-League", erklärt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt den Schritt: "Wir sind davon überzeugt, dass Miljan eine große Zukunft vor sich hat und deshalb sehr froh, dass er entschieden hat, bis mindestens 2027 beim TVB zu bleiben."

Das Torhütertrio perfekt macht Luca Tschentscher, dessen Doppelspielrecht um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Der 20-Jährige steht auch in der kommenden Saison beim Drittligisten SG Pforzheim/Eutingen unter Vertrag. Schweikardt sieht mit Krivokapic und dessen Nebenleuten ein "hochtalentiertes Torhüterteam", dem er "große Entwicklungsschritte" zutraut.